Что делать, если попали под завалы: советы, которые могут спасти жизнь

Спасатели дали полезные советы и объяснили, как следует действовать, если после обстрела оказались под завалами. Для этого нужно знать ряд правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ГСЧС .

При попадании под завалы помните, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы. Важно не паниковать. В ГСЧС и ряде служб знают о разрушении и направляются оказывать помощь.

Как вести себя под завалами?

Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет сил и возможности выбраться самостоятельно, зовите на помощь и ждите спасателей. Также соблюдайте ряд правил:

В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.

Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.

Если вас заметили, нужно помнить, что нужно время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи.

Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.

Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.

Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.

Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь.

Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.

В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что сегодня Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Враг запустил крылатые ракеты в несколько волн по разным направлениям. Силы ПВО сбили 36 из 43.

В результате падения обломков в Киеве произошли пожары в нескольких районах. А в Черкассах под удар попала гостиница, в результате чего пострадали не менее 10 человек. Местные власти обращают внимание, что на момент обстрела в здании находились 23 человека, поэтому не включено, что под завалами могут быть люди.

Следует добавить, что в результате обстрела получили повреждения, в частности, отдельные энергетические объекты в центральном и западном регионе Украины. Это первая такая атака оккупантов на энергетику за полгода.

Все детали и последствия мощной атаки РФ по Украине 21 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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