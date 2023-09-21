Що робити, якщо потрапили під завали: поради, які можуть врятувати життя

Рятувальники надали українцям корисні поради та пояснили, як треба діяти, якщо після обстрілу опинилися під завалами. Для цього необхідно знати низку правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ДСНС .

У разі потрапляння під завали пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби. Важливо не панікувати. В ДСНС та низці служб знають про руйнування і прямують надавати допомогу.

Як поводити себе під завалами?

Оцініть ситуацію навколо вас. Якщо немає сил і можливості вибратися самотужки, кличте на допомогу та чекайте рятувальників. Також дотримуйтесь низки правил:

У "хвилину тиші", які влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які опинилися під завалами, слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали.

Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, слід зателефонувати рідним чи за номером 101 та повідомити, де ви перебуваєте.

Якщо вас помітили треба пам’ятати, що потрібен час для визволення, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу.

Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо.

Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо - одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

Дуже важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали навколо себе.

Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу.

Якщо розумієте, що немає сил та можливості вибратися самотужки - продовжуйте кликати на допомогу та чекати рятувальників.

В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що сьогодні Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ворог запустив крилаті ракети у кілька хвиль з різних напрямків. Сили ППО збили 36 із 43.

Внаслідок падіння уламків у Києві сталися пожежі в декількох районах. А в Черкасах під удар потрапив готель, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей. Місцева влада звертає увагу, що на момент обстрілу в будівлі було 23 людини, тож не включено, що під завалами можуть бути люди.

Варто додати, що внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень, зокрема, окремі енергетичні об'єкти в центральному та західному регіоні України. Це перша така атака окупантів на енергетику за півроку.

Всі деталі та наслідки потужної атаки РФ по Україні 21 вересня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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