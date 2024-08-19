Что делать, если рядом идет бой: советы для сохранения жизни

Полномасштабная война России против Украины продолжается. Поэтому для украинцев все еще существует угроза оказаться в эпицентре стрелковых боев в своих городах и селах.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минобороны рассказывает, что делать, если вас застал стрелковый бой.

Если стрелковый бой застал вас дома, то лучшее место, чтобы спрятаться - ванная комната или даже сама ванная. Если это невозможно, лягте на пол и прикройтесь предметами, которые способны защитить от обломков и шаров.

Если же вы попали под стрельбу на улице - упадите на землю и закройте голову руками. Эффективной защитой будет любое выступление, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца. Не пытайтесь скрыться за автомобилями или киосками - они часто становятся мишенями во время боя.

"Где бы вы ни находились, тело должно быть в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и открыв рот, чтобы близкий взрыв не травмировал органы слуха. Не двигайтесь, пока стрельба не утихнет, а выстрелы не будут слышны в течение 5 минут", - советуют в Министерстве обороны.

Если ваше жилье находится в зоне возможных боевых действий - укрепите окна (например, клейкой пленкой). Это поможет избежать разлета осколков стекла, если окно повредится. Желательно вообще закрыть окна, например, мешками с песком или массивной мебелью.