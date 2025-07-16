Что делать, если во время обстрела начался пожар: советы, которые могут спасти жизнь

Как действовать, если возгорание произошло в результате обстрела, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА .

В ОВА подчеркивают, что знание базовых правил может спасти жизнь во время чрезвычайной ситуации.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где лучше всего укрываться во время воздушной тревоги в городе и селе, учитывая новую тактику обстрелов и растущую мощность вражеских ракет и дронов.

Самыми безопасными укрытиями в городе остаются бомбоубежища, подземные станции метро, паркинги с бетонными перекрытиями и подвалы. В селе - погреба, подвалы, укрепленные ямы или смотровые ямы в гаражах.

Также мы рассказывали об опасных ошибках, которые нельзя допускать в укрытии во время воздушной тревоги.

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