Что делать, если во время обстрела начался пожар: советы, которые могут спасти жизнь
Из-за ежедневных российских атак на территорию Украины растет риск возникновения пожаров в жилых домах.
Как действовать, если возгорание произошло в результате обстрела, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.
Во время пожара важно придерживаться четкого алгоритма действий:
- немедленно вызывайте спасателей и сообщите адрес, количество этажей, место возгорания, возможное наличие пострадавших и угрозу для других жителей;
- отключите электроэнергию и перекройте газ, если это возможно;
- при незначительном возгорании без задымления используйте огнетушитель или другие средства пожаротушения;
- эвакуируйтесь по лестнице (не пользуйтесь лифтом), помогите детям, людям с инвалидностью и старшим;
- в случае задымления двигайтесь пригнувшись, закрыв рот и нос влажной тканью;
- если эвакуация невозможна - уплотните двери мокрыми тряпками и подавайте сигналы о помощи.
В ОВА подчеркивают, что знание базовых правил может спасти жизнь во время чрезвычайной ситуации.
Ранее РБК-Украина рассказывало, где лучше всего укрываться во время воздушной тревоги в городе и селе, учитывая новую тактику обстрелов и растущую мощность вражеских ракет и дронов.
Самыми безопасными укрытиями в городе остаются бомбоубежища, подземные станции метро, паркинги с бетонными перекрытиями и подвалы. В селе - погреба, подвалы, укрепленные ямы или смотровые ямы в гаражах.
Также мы рассказывали об опасных ошибках, которые нельзя допускать в укрытии во время воздушной тревоги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.