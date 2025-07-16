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Что делать, если во время обстрела начался пожар: советы, которые могут спасти жизнь

Среда 16 июля 2025 15:39
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Что делать, если во время обстрела начался пожар: советы, которые могут спасти жизнь Фото: Пожар в результате ракетного удара (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за ежедневных российских атак на территорию Украины растет риск возникновения пожаров в жилых домах.

Как действовать, если возгорание произошло в результате обстрела, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.

Во время пожара важно придерживаться четкого алгоритма действий:

  • немедленно вызывайте спасателей и сообщите адрес, количество этажей, место возгорания, возможное наличие пострадавших и угрозу для других жителей;
  • отключите электроэнергию и перекройте газ, если это возможно;
  • при незначительном возгорании без задымления используйте огнетушитель или другие средства пожаротушения;
  • эвакуируйтесь по лестнице (не пользуйтесь лифтом), помогите детям, людям с инвалидностью и старшим;
  • в случае задымления двигайтесь пригнувшись, закрыв рот и нос влажной тканью;
  • если эвакуация невозможна - уплотните двери мокрыми тряпками и подавайте сигналы о помощи.

В ОВА подчеркивают, что знание базовых правил может спасти жизнь во время чрезвычайной ситуации.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где лучше всего укрываться во время воздушной тревоги в городе и селе, учитывая новую тактику обстрелов и растущую мощность вражеских ракет и дронов.

Самыми безопасными укрытиями в городе остаются бомбоубежища, подземные станции метро, паркинги с бетонными перекрытиями и подвалы. В селе - погреба, подвалы, укрепленные ямы или смотровые ямы в гаражах.

Также мы рассказывали об опасных ошибках, которые нельзя допускать в укрытии во время воздушной тревоги.

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