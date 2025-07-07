Куда бежать? Где самое безопасное укрытие от ракет и "Шахедов" в городе и селе

Новые виды ракет, вражеских беспилотников, изменения в тактике обстрела украинских городов и сел привели к тому, что укрытия, которые мы считали надежными, больше не дают привычной защиты. Так где сейчас прятаться от ракет и "шахедов" лучше всего?

Куда бежать украинцам в городе и в селе, когда раздается сигнал воздушной тревоги, рассказывает РБК-Украина .

Самые безопасные укрытия в городе

Бомбоубежища

Лучший вариант для укрытия в городе - это специально оборудованные бомбоубежища и подземные укрытия, которые сделаны по стандартам ЦЗ. Это помещения, которые обязательно имеют два выхода, вентиляцию, санузел и приспособлены для людей.

Метро

В крупных городах надежным укрытием может стать метрополитен, особенно станции, которые находятся глубоко под землей. Даже старые станции будут более надежной защитой, чем обычный подвал.

Паркинг

Подземные паркинги в новостройках, под крупными ТЦ, гостиницами и другими сооружениями - такие укрытия имеют бетонные перекрытия и станут надежной защитой. Паркинги на первых этажах сооружений - не подходят.

Подвалы

Подвалы в домах с бетонными или кирпичными перекрытиями, монолитной конструкцией и двумя выходами.

Что не подходит:

Стеклянные переходы

Балконы

Лоджии

Офисы в бизнес-центрах

Помещения на верхних этажах

Помещения с большими панорамными окнами

Автомобиль на улице, под деревом, возле дома

Помещение или подвал без аварийного выхода

Самые безопасные укрытия за городом

За городом нет метро, паркингов, и часто вообще - каких-либо бомбоубежищ, поэтому приходится выбирать из того, что есть и учитывать особенности строений.

Погреб или погреб

Погреб должен быть глубоким, укрепленным бетонными или кирпичными стенами. Также должна быть крышка или дверь, которую можно закрыть.

Яма или ров

Можно использовать или оборудовать самостоятельно яму или ров с укрытием, накрытый землей или деревянными балками. Если укрытие земляное или деревянное, то оно не защитит от прямого попадания, но спасет от осколков и взрывной волны.

Подвал

Укрытием может стать подвал с железобетонным перекрытием, не жилого типа

Гараж с ямой

Если у вас или рядом есть капитальный гараж со смотровой ямой, то это помещение также можно использовать как укрытие. Но при условии, что в гараже нет машины, а само помещение с герметичными стенами.

Где в селе прятаться нельзя

В поле

Под деревьями

В зданиях с шифером, жестью и другими легкими крышами

В домах с деревянными перекрытиями

В церквях, школах без подвалов

В сараях и теплицах

Под высоковольтными линиями и навесами

Важные правила для всех

Нельзя прятаться возле газовых труб, баллонов и легковоспламеняющихся материалов, поскольку "шахеды" не просто взрываются, но и вызывают сильные пожары.

Не ждите удара, идите в укрытие сразу после сигнала воздушной тревоги

Заранее подготовьте: фонарик, аптечку, документы, павербанк, воду

Если у вас собственный дом с подвалом - установите вентиляционное отверстие, сделайте еще один выход (по возможности)

Договоритесь с соседями и укажите, где ваше укрытие

Если своего укрытия нет - договаривайтесь заранее с соседями или найдите другой вариант поблизости