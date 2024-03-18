Отчет ООН о преступлениях РФ свидетельствует о невиданных со времен Второй мировой зверствах, - МИД

Министерство иностранных дел приветствует второй доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений, совершенных россиянами на территории Украины, и призывает продолжать "системное давление на Россию, чтобы положить конец агрессии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, комиссия ООН собрала дополнительные доказательства серьезных нарушений и международных преступлений, в том числе военных преступлений и потенциально преступлений против человечности, совершенных российскими властями на временно оккупированных территориях Украины.

МИД отмечает шокирующий характер выводов комиссии ООН: пытки, умышленные убийства, изнасилования и другие преступления, связанные с сексуальным насилием, незаконное лишение свободы гражданских лиц, насильственные исчезновения, незаконная депортация украинских детей, атаки и разрушение объектов культурного и исторического наследия .

"Новые доказательства подтверждают предварительные выводы комиссии о том, что российские власти продолжают систематическую пытку как украинских гражданских лиц, так и военнопленных, что составляет военные преступления против украинцев, на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что доклад дает оценку серьезным последствиям боевых действий и осады Мариуполя для мирных жителей в начале полномасштабного российского вторжения. Документ фиксирует множество жертв и повреждений гражданских объектов, разрушение медицинских учреждений, а также свидетельства пострадавших жителей Мариуполя.

"Выводы Комиссии указывают на необходимость продолжения дальнейшего расследования, в частности, с целью дальнейшей квалификации серьезных международных преступлений, которые совершает Россия против украинского народа, что должно стать частью материалов для рассмотрения международными судами и трибуналами", - добавили в МИД.

В министерстве напомнили, что Россия, вопреки призывам международного сообщества и положениям целого ряда резолюций Генассамблеи ООН, а также, несмотря на регулярные обращения комиссии, продолжает игнорировать запросы на предоставление информации и доступа международным экспертам на временно оккупированные территории Украины.

МИД также призвал международное сообщество продолжить системное давление на Россию, чтобы положить конец российской агрессии, зверствам и террору, обеспечить привлечение российских преступников к ответственности, требовать допуска международных мониторинговых организаций и гуманитарных миссий к незаконно удерживаемым украинским гражданским лицам, освобождению и обмену военнополона.

"Зафиксированные Комиссией ООН преступления свидетельствуют о масштабе зверств, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны. Все виновные в них должны быть наказаны. Ответственность за совершенное - это то, чего российские оккупанты боятся больше всего, а значит задача всего мирового сообщества заключается в том , чтобы сделать эту ответственность неизбежной", - подчеркнули в министерстве.

Отчет комиссии ООН

Напомним, что недавно Независимая международная комиссия ООН опубликовала отчет по расследованию нарушений в Украине.

В докладе Комиссия сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военнопленных и описала жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы в РФ.

В отчете отмечается, что российские власти, с целью получения информации, пытали гражданских, которых они заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. В случае с военнопленными преступники применяли пытки также с целью наказания и устрашения.

Международная комиссия выявила схожие методы пыток в разных местах лишения свободы. Вместе эти элементы подтверждают, что российские власти систематически применяли пытки.