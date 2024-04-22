Что делать, если оказались под завалами вместе с ребенком: советы спасателей

Во время российских обстрелов по Украине не редки случаи, когда люди оказываются под завалами. В частности, не исключением становятся и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Если нет воды, эксперты советуют попросить ребенка задерживать во рту слюну и делать движения, как будто он ее жует и проглатывает, потому что это также поможет успокоиться.

"Прежде всего убедитесь, что ребенок не ранен, и помогите ему успокоиться. Например, обнимите или возьмите за руку. Также попросите малыша дышать вместе с вами глубоко и медленно", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины

Российские войска с начала масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года используют тактику массированных обстрелов, с использованием как ракет, так и дронов.

Причем, часто мишенью для атак становятся жилые дома, места массового пребывания людей, гражданские объекты. Часто после таких ударов люди оказываются под завалами, например, яявным тому подтверждением является недавний обстрел Одессы, когда из-под завалов удалось спасти женщину с ребенком.

В последнее время, отказавшись от такой тактики зимой, захватчики нацелились на энергетику Украины. Как недавно рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, несмотря на постоянные атаки на энергообъекты, блекаута в Украине не будет. В то же время в Воздушных силах ВСУ не скрывают - атаки РФ будут продолжаться и дальше.

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