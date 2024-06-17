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Не только справка. Какие документы нужны для выезда за границу мужчинам с инвалидностью

Украина, Понедельник 17 июня 2024 19:10
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Не только справка. Какие документы нужны для выезда за границу мужчинам с инвалидностью Фото: Очередь автомобилей на границе (facebook.com/zahidnuy_kordon
Автор: Катерина Гончарова

Мужчины с инвалидностью I, II, III группы во время войны могут свободно пересекать границу, но статус инвалидности им следует подтвердить соответствующими документами.

Какие документы нужны мужчине с 18 до 60 лет с инвалидностью для выезда за границу, достаточно ли одной только справки об инвалидности или нужны какие-то другие документы, в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат юридической компании "Де-юре" Лариса Кись.

Во время действия военного положения выезд за границу мужчин призывного возраста ограничен. Вызжать за пределы страны может только определенная категория мужчин. К ним относятся, в частности, мужчины с инвалидностью всех групп.

Порядок пересечения границы мужчинами с инвалидностью урегулирован Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57, напоминает адвокат Лариса Кись.

Для пересечения границы мужчине с инвалидностью в возрасте с 18 до 60 лет во время военного положения необходимо иметь с собой следующие документы:

  1. паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  2. удостоверение, подтверждающее соответствующий статус (в котором указана группа и причина инвалидности);
  3. или пенсионного удостоверения, в котором указана группа и причина инвалидности;
  4. или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи (если в нем указана группа и причина инвалидности);
  5. или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Обратите внимание. Таким образом, одной справки об инвалидности (Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией) или пенсионному удостоверению, выданному не в связи с инвалидностью (например, за выслугой) для выезда за границу недостаточно.

Кроме того, для пересечения границы нужны документы, подтверждающие инвалидность и документы, подтверждающие снятие с военного учета . Это может быть справка по военкомату, отметка в военном билете и так далее.

Напомним, во время мобилизации в Украине есть определенные категории граждан, которых могут не мобилизовать в ряды ВСУ. Кроме бронирования на работе и отсрочки по другим обстоятельствам, есть правила мобилизации членов одной семьи. Мы писали, мобилизуют ли в ВСУ, если уже служит близкий родственник.

Также юрист объяснил РБК-Украина, заберут ли в армию мужчин, у которых дети или жена с инвалидностью.

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