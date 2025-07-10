Где в селе нельзя прятаться от ракет: эти места превратят вас в мишень!

В селах есть объекты и места, которые категорически нельзя использовать для укрытия во время ракетных ударов РФ по Украине. Их структура или расположение делают их чрезвычайно уязвимыми, превращая вас в настоящую мишень.

РБК-Украина рассказывает, где запрещено прятаться от российских ракет, если вы живете в сельской местности.

Здания из тонких материалов и ненадежные конструкции

Это касается старых домов, хозяйственных построек, сараев, теплиц и других легких зданий. Они не способны выдержать даже обломочное поражение, не говоря уже о прямом попадании или мощной взрывной волне.

Пребывание в таких местах может привести к мгновенному обвалу и смертельным травмам.

Подвалы и погреба с ненадежным перекрытием

Если перекрытие подвала или погреба выполнено из дерева, тонких бетонных плит или других слабых материалов, оно не обеспечит надлежащей защиты. В случае обвала верхних конструкций, такой "тайник" превратится в ловушку. Даже прочные погреба, если они расположены непосредственно под ненадежными домами, несут высокий риск.

Вблизи окон, стеклянных конструкций и легковоспламеняющихся материалов

Даже если вы находитесь внутри относительно прочного здания, но вблизи больших окон, стеклянных дверей или витрин, существует высокий риск серьезных травм от осколков стекла, разбитых взрывной волной.

Также крайне опасно прятаться рядом с запасами сена, дров, горюче-смазочных материалов или других объектов, которые могут воспламениться от взрыва. Также не стоит стоять во время тревоги из-за запуска ракет под забором или у калитки.

Открытая местность и поля

Прятаться "в чистом поле", за одиночными деревьями или в неглубоких канавах является крайне опасным решением. Открытое пространство не предоставляет никакой защиты от обломков, ударной волны или прямого взрыва.

Наоборот, вы становитесь легкой мишенью, поскольку отсутствуют какие-либо препятствия, которые могли бы рассеять энергию взрыва или остановить осколки.

Где же лучше всего прятаться от ракет в сельской местности?

Наиболее эффективным укрытием в селе является глубокий подвал или погреб, имеющий прочное, желательно армированное бетонное перекрытие. Важно, чтобы над подвалом не было хрупких или легковоспламеняющихся конструкций, которые могут обвалиться.

Проверьте, есть ли в вашем погребе хотя бы два выхода, и не завалены ли они вещами. Наличие плотных стен и прочного потолка значительно повышает шансы на выживание при осколочном поражении или взрывной волне.

Если есть отдельные каменные или кирпичные здания с прочным фундаментом и толстыми стенами, углубленные в землю, они могут служить относительным укрытием. Это могут быть старые хлева, погреба или другие постройки, которые не имеют окон и расположены как можно дальше от основных жилых зданий.

Если тревога застала вас, например, в поле, можно использовать глубокие овраги, балки, карьеры или большие рвы. Находитесь в самой глубокой части углубления, плотно прижавшись к земле.

Это может обеспечить частичную защиту от обломков и ударной волны, рассеивая ее энергию. Важно убедиться, что такие места не затапливаются водой и не являются местами скопления опасных газов.

Если вы дома, однако не успеваете добраться до подвала или другого надежного укрытия, используйте правило "двух стен". Перейдите в комнату, которая находится как можно дальше от внешних стен, и где вас от улицы отделяет как минимум две капитальные стены.

Это может быть коридор, ванная комната (без зеркал и стеклянных полок) или прихожая. Сядьте на пол или примите позу эмбриона возле несущей стены. Держитесь как можно дальше от окон, зеркал, люстр и других предметов, которые могут разлететься.

Важно: постарайтесь обеспечить свое укрытие доступом к воде, фонариком, аптечкой и заряженным телефоном. И главное: не игнорируйте сигналы тревоги!