ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти университеты выбирают чаще всего: что в приоритете у украинских выпускников

Вторник 15 июля 2025 15:15
UA EN RU
Эти университеты выбирают чаще всего: что в приоритете у украинских выпускников Куда стремятся поступать украинские выпускники (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В последние годы в Украине заметно популяризировалось частное образование. И не только дошкольное или школьное, но даже университетское. Поэтому у абитуриентов уже появились свои фавориты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала основательница сети частных школ "Educator" Владислава Бандурко.

Ценность образования возросла

По словам Владиславы, образование - это важная ценность, поскольку в условиях войны часто это чуть ли не единственное, что можно взять с собой, куда бы вы ни направлялись.

Однако для того, чтобы эта ценность действительно оправдывала себя, образование должно быть качественным и эффективным.

"Частные школы за время пандемии и полномасштабного вторжения зарекомендовали себя как надежные образовательные партнеры, потому что обычно им нужно менее суток на адаптацию к изменению условий", - говорит Бандурко.

Кроме того, частные школы более гибкие в своем формате.

"Если, например, образовательные программы обновлялись 10 лет назад, то частные школы могут что-то добавлять ежегодно и они это делают, меняя свои программы", - делится педагог.

В то же время, по словам эксперта, государственная система образования тоже проявилась как устойчивая система, где учителя "большие молодцы".

Распространение частного образования

Владислава Бандурко говорит, что частное образование будет и в дальнейшем распространено.

"Есть такой прогноз по Украине, что где-то 20% от рынка всех образовательных услуг будет занимать частное образование. Сейчас это где-то на уровне 12% для Киева и 5-6% по Украине. То есть до 20% у нас этот рост будет происходить", - прогнозирует она.

Вопрос разницы стоимости и доступности будет актуальным, но ближайшие годы частного образования все же будет расти.

Куда стремятся поступать дети

Как рассказывает Владислава Бандурко, популярность приобретают не только частные школы, но и университеты.

По ее словам, топ три университета, куда сегодня стремятся поступать украинские выпускники, это:

  • Киевская школа экономики (KSE) - частное заведение
  • Украинский католический университет (УКУ) - частное заведение
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - государственное заведение

"В списке есть два частных высших учебных заведения, и это тоже говорит о запросе украинских выпускников, на качественное профессиональное образование", - заключает Владислава.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия