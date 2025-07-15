Эти университеты выбирают чаще всего: что в приоритете у украинских выпускников

В последние годы в Украине заметно популяризировалось частное образование. И не только дошкольное или школьное, но даже университетское. Поэтому у абитуриентов уже появились свои фавориты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала основательница сети частных школ "Educator" Владислава Бандурко.

Ценность образования возросла

По словам Владиславы, образование - это важная ценность, поскольку в условиях войны часто это чуть ли не единственное, что можно взять с собой, куда бы вы ни направлялись.

Однако для того, чтобы эта ценность действительно оправдывала себя, образование должно быть качественным и эффективным.

"Частные школы за время пандемии и полномасштабного вторжения зарекомендовали себя как надежные образовательные партнеры, потому что обычно им нужно менее суток на адаптацию к изменению условий", - говорит Бандурко.

Кроме того, частные школы более гибкие в своем формате.

"Если, например, образовательные программы обновлялись 10 лет назад, то частные школы могут что-то добавлять ежегодно и они это делают, меняя свои программы", - делится педагог.

В то же время, по словам эксперта, государственная система образования тоже проявилась как устойчивая система, где учителя "большие молодцы".

Распространение частного образования

Владислава Бандурко говорит, что частное образование будет и в дальнейшем распространено.

"Есть такой прогноз по Украине, что где-то 20% от рынка всех образовательных услуг будет занимать частное образование. Сейчас это где-то на уровне 12% для Киева и 5-6% по Украине. То есть до 20% у нас этот рост будет происходить", - прогнозирует она.

Вопрос разницы стоимости и доступности будет актуальным, но ближайшие годы частного образования все же будет расти.

Куда стремятся поступать дети

Как рассказывает Владислава Бандурко, популярность приобретают не только частные школы, но и университеты.

По ее словам, топ три университета, куда сегодня стремятся поступать украинские выпускники, это:

Киевская школа экономики (KSE) - частное заведение

Украинский католический университет (УКУ) - частное заведение

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - государственное заведение

"В списке есть два частных высших учебных заведения, и это тоже говорит о запросе украинских выпускников, на качественное профессиональное образование", - заключает Владислава.