Эти университеты выбирают чаще всего: что в приоритете у украинских выпускников
В последние годы в Украине заметно популяризировалось частное образование. И не только дошкольное или школьное, но даже университетское. Поэтому у абитуриентов уже появились свои фавориты.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала основательница сети частных школ "Educator" Владислава Бандурко.
Ценность образования возросла
По словам Владиславы, образование - это важная ценность, поскольку в условиях войны часто это чуть ли не единственное, что можно взять с собой, куда бы вы ни направлялись.
Однако для того, чтобы эта ценность действительно оправдывала себя, образование должно быть качественным и эффективным.
"Частные школы за время пандемии и полномасштабного вторжения зарекомендовали себя как надежные образовательные партнеры, потому что обычно им нужно менее суток на адаптацию к изменению условий", - говорит Бандурко.
Кроме того, частные школы более гибкие в своем формате.
"Если, например, образовательные программы обновлялись 10 лет назад, то частные школы могут что-то добавлять ежегодно и они это делают, меняя свои программы", - делится педагог.
В то же время, по словам эксперта, государственная система образования тоже проявилась как устойчивая система, где учителя "большие молодцы".
Распространение частного образования
Владислава Бандурко говорит, что частное образование будет и в дальнейшем распространено.
"Есть такой прогноз по Украине, что где-то 20% от рынка всех образовательных услуг будет занимать частное образование. Сейчас это где-то на уровне 12% для Киева и 5-6% по Украине. То есть до 20% у нас этот рост будет происходить", - прогнозирует она.
Вопрос разницы стоимости и доступности будет актуальным, но ближайшие годы частного образования все же будет расти.
Куда стремятся поступать дети
Как рассказывает Владислава Бандурко, популярность приобретают не только частные школы, но и университеты.
По ее словам, топ три университета, куда сегодня стремятся поступать украинские выпускники, это:
- Киевская школа экономики (KSE) - частное заведение
- Украинский католический университет (УКУ) - частное заведение
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - государственное заведение
"В списке есть два частных высших учебных заведения, и это тоже говорит о запросе украинских выпускников, на качественное профессиональное образование", - заключает Владислава.
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