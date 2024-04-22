Что нужно для полноценного запуска реестра "єПамʼятка": как будет работать система

Для полноценного запуска Государственного реестра недвижимых памятников Украины ("єПамʼятка") необходимо внести документацию почти на 150 тысяч объектов - именно столько на учете в Украине, а также провести их инвентаризацию и по некоторым объектам обновить данные. С 10 апреля Реестр работает в тестовом режиме - уже более 100 тысяч объектов внесены в систему, но они пока не верифицированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, функционал реестра "єПамʼятка" достаточно удобен и содержит много разделов для всей необходимой по каждой из памятников информации. Однако некоторые будут доступны только авторизованным пользователям - облгосадминистрациям, органам охраны культурного наследия, а также Министерству культуры и информационной политики Украины (МКИП).

"Уже работают индивидуальные кабинеты пользователей, а также доступны краткие инструкции, как можно использовать информацию и возможности самого Реестра как для защиты культурного наследия, так и для повышения прозрачности и преодоления коррупции в памяткоохранной сфере и вопросах, связанных со строительством. Сейчас ключевая задача - дорабатывать Реестр таким образом, чтобы его данные были доступны всем", - рассказала Шуляк.

Функционал системы, отметила она, уже отлажен для первого этапа запуска - пользователи пока могут не только ознакомиться с учетной информацией по той или иной памяти, но и пересмотреть ее охранные зоны. Однако сейчас все еще есть определенные технические ограничения - ознакомиться с документацией можно только на объект, данные по которому занесены в систему и верифицированы.

"Из доступной учетной информации сейчас система показывает только номер приказа о внесении того или иного памятника в объекты культурного наследия. И такое ограничение - сознательный шаг безопасности: если сейчас открыть доступ всем пользователям ко всему массиву данных учетной документации, это может на какое-то время обвалить систему. То есть ее можно будет "положить" намеренно. и планируется реализовать в следующем этапе. В настоящее время у нас нет достаточного количества серверов, которые позволят существующему функционалу работать без задержек и полноценно.

Чтобы реестр полноценно выполнял свою роль, кроме запуска информационно-коммуникационной системы, необходимо реализовать еще несколько важных шагов. В частности, внести документацию на 144 тысячи объектов - именно столько на учете в Украине. Данные о более чем 100 тысячах объектов уже внесены, но они пока не верифицированы. Кроме того, нужно провести инвентаризацию объектов и по некоторым обновить документацию. С учетом этого, а также из-за нехватки кадров - специалистов соответствующего профиля, этот процесс может несколько затянуться.

"Кадровый вопрос в сфере охраны культурного наследия стоит сейчас очень остро. Практика наполнения реестра информацией по объектам культурного наследия показала, что существует не только нехватка кадров на местах, но и недостаток необходимой квалификации и навыков у работающих в этой сфере работников". Банально не хватает людей, поскольку не везде созданы органы охраны культурного наследия. ускорить процесс", - сообщила Шуляк.

Шуляк также подчеркнула, что в реестр будут сознательно вносить и уничтожены объекты культурного наследия - необходимо для подтверждения вреда, причиненного агрессором. Также туда будут попадать объекты на временно оккупированных территориях, даже несмотря на отсутствие доступа к ним и возможность выяснить состояние объекта.

Напомним, 30 ноября 2023 г. в Украине презентовали наработку Государственного реестра недвижимых памятников Украины, который должен стать универсальным банком данных для объектов культурного наследия, которые государство официально берет под охрану.

Также "єПамʼятка" будет взаимодействовать с Единой государственной электронной системой в сфере строительства (ЕГЭСБ), через которую застройщики смогут получить согласования и разрешения на работы в исторических городах и на достопримечательностях в онлайн-режиме, что снизит коррупционные риски в области строительства.

Впоследствии, 18 января, Шуляк сообщили о планах существенно усовершенствовать законодательство по защите объектов культурного наследия - для этого уже создана специальная межкомитетская парламентская рабочая группа, задачей которой является наработка законодательных изменений, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников.