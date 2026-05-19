Что стоит проверить для автоматического продления отсрочки: объяснение Минобороны

20:00 19.05.2026 Вт
2 мин
Почему отсрочка может не продлиться автоматически?
aimg Юлия Голованова
Фото: почему отсрочка может не продлеваться автоматически(GettyImages)

Более 90% отсрочек от мобилизации в Украине сейчас продолжаются автоматически без заявлений, справок и очередей. Однако в некоторых случаях система может не подтвердить право на отсрочку из-за проблем с данными в государственных реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: У Зеленского оценили перспективу мобилизации с 18 лет

В Минобороны объяснили, что для автоматического продления отсрочки все данные в государственных реестрах должны быть актуальными.

В частности, следует проверить:

  • информацию о семье в ГРАГС;
  • налоговый номер отца или матери с инвалидностью;
  • данные об инвалидности в реестре Пенсионного фонда или ЕИССС;
  • правильность персональных данных в свидетельствах о рождении детей;
  • отсутствие задолженности по уплате алиментов.

В ведомстве отметили, что несвоевременное обновление информации может стать причиной того, что система не подтвердит отсрочку автоматически.

У кого чаще всего возникают проблемы

Чаще всего автопродление не срабатывает у:

  • родителей трех и более детей;
  • людей, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками;
  • тех, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы.

В таких случаях гражданам рекомендуют обратиться в любой ЦНАП с необходимыми документами.

ТЦК больше не принимают заявления

В Минобороны также напомнили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления на продление отсрочек.

Теперь это можно сделать через ЦПАУ или онлайн в приложении Резерв+ для отдельных категорий граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние месяцы в Киев количество групп оповещения увеличили на 40% из-за усиления мобилизационных мероприятий.

Также в Украине предлагали реформировать ТЦК и превратить их в сервисные центры с полной цифровизацией услуг.

