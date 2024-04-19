В Воздушных силах назвали "вендеттой" сбитие Ту-22 в России

В Воздушных силах ВСУ назвали сбитие российского бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае своеобразной "вендеттой" за массированную атаку по Украине в ночь на 19 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире " Радио Свобода ".

"Это была такого рода вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди. Мы все сегодня видели эти страшные кадры после того, как Россия атаковала Украину. Это впервые, когда Воздушные силы совместно с нашими партерами, с ГУРом, смогли сбить самолет Ту-22М3 стратегической авиации", - сказал спикер.

Кроме того, он добавил, что впервые удалось сбить еще и две ракеты Х-22, которые выпустил этот бомбардировщик.

"Конечно, что это комбо. Сегодня в российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время "Кинжал", впервые сбили "Циркон". Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95", - добавил он.

Уничтожение Ту-22М3 в России

После массированной атаки России по Украине в ночь на 19 апреля, когда под массированным ударом ракет и дронов находились Днепр и область, стало известно о сбитии Ту-22М3 в Ставропольском крае, который является носителем ракет Х-22.

Такой самолет украинские силы обороны сбили впервые. Позже стало известно, что уничтожение этого самолета стало спецоперацией ГУР совместно с Воздушными силами ВСУ в 300 км от Украины. Позже выяснилось, что Ту-22 был сбит из комплекса С-200.

Также были уничтожены и две ракеты Х-22. Подробнее о самолете и ракетах Х-22 - читайте в материале РБК-Украина.