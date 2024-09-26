Что ожидает тех, кто не получил повестку через "Укрпочту": разъяснение адвоката

Военнообязанным повестки будут отправлять через "Укрпочту" заказными письмами с уведомлением о вручении, стоимость которого составит около 35-45 грн.

Адвокат обращает внимание, что повестки будут направляться по последнему известному адресу регистрации или месту жительства, которое лицо указало при обновлении данных в системе "Резерв+" или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Человек будет получать сообщение от почты о поступлении заказного письма, после чего он может решить, забирать ли его. Если это повестка, ее необходимо подписать, а затем эта информация будет передана в ТЦК.

Повестки могут поступать с задержкой

В ТЦК отмечают, что повестки посылаются заранее – с резервом в 15 дней. Это позволяет военнообязанным подготовиться, например, отпроситься с работы или решить другие вопросы.

"Однако практика показывает, что получить повестку вовремя не всегда возможно, поскольку человек может не узнать о поступлении письма из-за отсутствия актуальных контактных данных. Также у "Укрпочты" нет достаточного количества работников, которые могли бы вовремя доставлять сообщения о повестках", - отмечает Екатерина Анищенко.

Если человек не получил или не забрал письмо, почта делает отметку об отсутствии адресата или отказе от получения. Это уже будет считаться надлежащим сообщением, и ТЦК может инициировать юридические последствия, такие как запрет на управление транспортом или штрафные санкции.

Последствия неполучения повестки

В случае неполучения повестки лицо может узнать о мобилизации через арест банковских счетов, списание средств в пользу государства или сообщение от банка. Такие ситуации происходят все чаще и военнообязанные могут столкнуться с санкциями, даже не подозревая об этом.

Проживание по другому адресу может усложнить процесс. Если лицо не сообщило об изменении места жительства, его могут привлечь к ответственности за это. Но если данные были обновлены, а повестку все равно отправили по старому адресу, есть основания для судебного обжалования.

В случае, если все требования выполнены, а человек сознательно не явился в ТЦК, правовая помощь может оказаться неэффективной.