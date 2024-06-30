Автомобиль или мотоцикл: как выбрать транспорт для лета

Не спешите с возмущением листать страницу – мотоцикл в некоторых случаях действительно может быть лучше автомобиля. Хотя многое зависит от типа поездок и вашего внутреннего настроения.

О том, что лучше для лета, машина или мотоцикл, читайте в материале РБК-Украина .

Выбор между автомобилем и мотоциклом – не абстрактные соображения, ведь наши журналисты знают целую когорту реальных людей, которые летом сознательно пересаживаются с машины на байк. Правда, при этом речь идет не о супермощном спортбайке с полулежащей посадкой, а о мотоциклах более комфортных для пользования классов. Хотя принципиальные отличия между авто и мото одни и те же.

Почему мотоцикл лучше авто

Строго говоря, задавать вопросы однозначно "что лучше" нельзя – каждый из видов транспорта хорош для своих условий. Итак, с точки зрения бывалого автомобилиста мотоцикл может иметь следующие преимущества:

Больше удовольствия от управления. Дело не только в лучшей динамике, просто однопутный транспорт дает человеку свои, особые ощущения во время трогания, маневрирования и движения;

Проще процесс посадки – высадки. Согласитесь, летом это два разных дела: опрокинув ногу, сесть в седло или открывать дверь, сгибаться, нырять в раскаленный салон, падать в такое же горячее кресло и ждать, пока кондиционер начнет делать свое дело... Это преимущество в первую очередь работает для тех, кто совершает много поездок в течение дня;

Лучшая маневренность. В определенных дорожных условиях на мотоцикле можно быстрее и проще добраться до своего пункта Б. Но не стоит ожидать, что в условиях плотного трафика в большом месте байк непременно даст вам преимущество. Чтобы обходить заторы, нужно хорошо управлять мотоциклом, обладать определенной смелостью и порой нарушать ПДД (чего мы вам не советуем).

Минусы мотоцикла

Кроме общеизвестных недостатков типа "Несолидно!" и "А если дождь?" у мотоцикла есть несколько неявных минусов. Их обязательно нужно принять во внимание.

Марафет. Все зависит от вашего рода деятельности и целей поездок, но... Чтобы иметь приемлемый вид, каждый раз после оставления седла вам может понадобиться время и условия, чтобы привести себя в порядок. Ведь поездка на мотоцикле часто означает экстрим: пыль, ветер, звук, вибрации, иногда немного багульника и масла на ботинках;

Специальная одежда. Это не обязательно, но иногда лучше иметь для мотоцикла специальную одежду. Кроме шлема это означает экипировку с защитными свойствами (перчатки, наколенники, налокотники и т.п.);

Шлем портит прическу. Даже если вы не женщина, это может быть значимым фактором – например, если ваши поездки связаны со встречами с коллегами или уважаемыми клиентами;

ДТП. Не хотелось бы об этом говорить, но в случае аварии последствия для мотоциклиста гораздо труднее, чем для автомобилиста.

Кратко

Опытные байкеры отмечают один важный момент: не путайте воскресные променады на двухколесном транспорте с ежедневными поездками по делам. Если ваш мотоциклетный опыт не велик, не стоит сразу воспринимать мотоцикл как повседневную замену машине. Начать надо с простых маршрутов, не требующих особых байкерских навыков, и только когда появится опыт реакции на сложные ситуации и уверенность за рулем, можно превращать мотоцикл в ежедневный транспорт.