За что могут лишить степени высшего образования: Кабмин определил процедуру
Кабинет министров утвердил порядок лишения степени высшего образования за нарушение академической добродетели. Документ определяет всю процедуру - от рассмотрения сообщения о возможном плагиате до принятия решения и его правовых последствий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.
За что могут лишить степени
Порядок приводит процедуру в соответствии с законом "Об академической добродетели", который вступил в силу 31 июля 2026 года.
Речь идет только о нарушениях, выявленных в квалификационной работе, на основании которой человеку присудили соответствующую степень высшего образования.
Основанием для лишения могут стать:
- академический плагиат;
- фабрикация;
- фальсификация.
В то же время, само сообщение о возможном нарушении не означает автоматического лишения степени. Сначала его должен рассмотреть уполномоченный орган образовательного учреждения или научного учреждения по установленной процедуре.
Что регулирует новый порядок
Документ определяет:
- порядок рассмотрения уведомлений о возможных нарушениях;
- процедуру принятия решения о лишении степени и соответствующей квалификации;
- гарантии защиты прав лица, в отношении которого идет рассмотрение;
- правовые последствия такого решения.
Сколько будет длится рассмотрение
Закон "Об академической добродетели" устанавливает единые правила реагирования на такие нарушения для всей системы образования.
В частности, рассмотрение сообщения об академическом плагиате, фабрикации или фальсификации должно завершиться в течение шести месяцев со дня его получения.
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