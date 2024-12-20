За что могут объявить в розыск ТЦК и как с него сняться: объяснение юриста

Во время действия военного положения граждане призывного возраста должны соблюдать военный учет, в случае нарушения их могут объявить в розыск ТЦК или даже уголовный розыск.
РБК-Украина расспросило юриста практики военного права в ЮК "Приходько и партнеры" Ярослава Звоненко о том, за что именно ТЦК могут объявить мужчин в розыск и как с него сняться.
Розыск условно можно разделить на три вида: административный, "внутренний" в ТЦК и СП и уголовный. Военнообязанные в розыск могут попасть на многих основаниях, что называется "Нарушением военного учета", а именно через:
"Это все, что касается именно административного розыска или "внутреннего". Первоначально лицо попадает во "внутренний" розыск в ТЦК и СП, где соответствующее нарушение сначала заносится в АИТС "Оберіг" в разделе "Нарушение ВО" (ВО - военный учет)", - говорит юрист.
Следующим шагом является подача обращения от имени Начальника ТЦК и СП на Главу управления Национальной полиции соответствующего уровня и региона, что в свою очередь влечет за собой объявление в административный розыск, что предусмотрено статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
"В уголовный розыск лицо могут объявить за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уклонение лицом от мобилизации, а именно после получения им повестки на отправку", - говорит Звоненко.
"Самый быстрый способ решить проблему - добровольно прийти в соответствующий ТЦК. Стоит иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность, и объяснить причины отсутствия или ненадлежащего исполнения обязанностей. В таком случае не будет лишним заранее заручиться поддержкой адвоката, чтобы обезопасить себя от незаконных действий ТЦК и СП", - советует эксперт.
В случае наличия уважительных причин, таких как болезнь или семейные обстоятельства, нужно предоставить подтверждающие документы (медицинские справки, свидетельства о смерти близких и т.д.).
"Если объявление в розыск считается незаконным, гражданин может обжаловать действия ТЦК и СП в суде. Это особенно актуально, если человек не получал повестки или имел законное право на отсрочку, или сообщал ТЦК и СП об уважительности причины неявки в ТЦК и СП по вызову по повестке", - объясняет Звоненко.
Читайте также о том, что призывники и военнообязанные во время действия военного положения имеют право изменить свое место жительства, но для этого нужно обратиться в ТЦК и СП, чтобы получить разрешение. Если этого не сделать, то нарушителю могут назначить штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.
Ранее мы писали о том, что военнообязанные имеют право обжаловать повестку в определенных случаях. Это можно сделать в случае, если повестку выдали с нарушением процедуры, или в ней не указаны персональные данные и нет информации о причинах явки в ТЦК. Для обжалования следует составить исковое заявление в административный суд по месту регистрации. Его должны рассмотреть в течение 10 дней.
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