За что могут объявить в розыск ТЦК и как с него сняться: объяснение юриста

Почему могут объявить в розыск ТЦК

Розыск условно можно разделить на три вида: административный, "внутренний" в ТЦК и СП и уголовный. Военнообязанные в розыск могут попасть на многих основаниях, что называется "Нарушением военного учета", а именно через:

неявки по повестке

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (далее - ВВК)

не обновление военно-учетных данных, при условии, что ТЦК и СП не могли самостоятельно взять информацию о лице из других государственных реестров

и другие основания

"Это все, что касается именно административного розыска или "внутреннего". Первоначально лицо попадает во "внутренний" розыск в ТЦК и СП, где соответствующее нарушение сначала заносится в АИТС "Оберіг" в разделе "Нарушение ВО" (ВО - военный учет)", - говорит юрист.

Следующим шагом является подача обращения от имени Начальника ТЦК и СП на Главу управления Национальной полиции соответствующего уровня и региона, что в свою очередь влечет за собой объявление в административный розыск, что предусмотрено статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В уголовный розыск лицо могут объявить за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уклонение лицом от мобилизации, а именно после получения им повестки на отправку", - говорит Звоненко.

Как сняться с розыска ТЦК

"Самый быстрый способ решить проблему - добровольно прийти в соответствующий ТЦК. Стоит иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность, и объяснить причины отсутствия или ненадлежащего исполнения обязанностей. В таком случае не будет лишним заранее заручиться поддержкой адвоката, чтобы обезопасить себя от незаконных действий ТЦК и СП", - советует эксперт.

В случае наличия уважительных причин, таких как болезнь или семейные обстоятельства, нужно предоставить подтверждающие документы (медицинские справки, свидетельства о смерти близких и т.д.).

"Если объявление в розыск считается незаконным, гражданин может обжаловать действия ТЦК и СП в суде. Это особенно актуально, если человек не получал повестки или имел законное право на отсрочку, или сообщал ТЦК и СП об уважительности причины неявки в ТЦК и СП по вызову по повестке", - объясняет Звоненко.