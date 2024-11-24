За покупку каких товаров можно получить кэшбек 10%: полный список
Кабинет министров внес изменения в реализацию экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине". В частности, установлен список товаров, за покупку которых можно получить 10% кэшбека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 г. №1330.
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий товаров украинского производства
- Мясные продукты и мясо
- Рыба, ракообразные и моллюски (включая рыбные продукты)
- Молочные продукты
- Яйца
- Пищевые масла и жиры
- Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
- Фрукты и овощи, свежие и переработанные
- Другие напитки (безалкогольные)
- Гомогенизированные пищевые и диетические продукты (включая детское питание)
- Другие продовольственные товары
- Текстильные товары, занавески, гардины, шторы и тюль
- Одежда и обувь, кожаные изделия и дорожные принадлежности
- Косметические товары и изделия для туалетных комнат
- Часы и ювелирные изделия
- Книги, газеты и журналы и канцелярские товары
- Компьютеры, периферийное оборудование, технические средства электронных коммуникаций, программное обеспечение
- Спортивный, туристический инвентарь и снаряжение
- Мебель
- Обои, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия
- Бытовые электротовары Осветительные принадлежности
- Изделия из керамики и стекла, древесины, пробки, плетеные, ножевые, неэлектрические бытовые приборы и оборудование
- Краски, лаки и эмали
- Прочие строительные материалы, санитарно-техническое, водопроводное и отопительное оборудование
- Удобрения и агрохимическая продукция
- Садово-огородное оборудование и инвентарь, ручной инструмент
- Фармацевтические товары
- Медицинские и ортопедические товары
- Материалы смазочные
- Цветы, растения и семена
- Животные - домашние питомцы и корма для них
- Прочие непродовольственные потребительские и непотребительские товары
Программа кэшбека
Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы. Чтобы узнать, на какие товары есть кэшбек, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Действии. Основные торговые сети также маркируют товары с кэшбэком на ценниках или полках.
Кэшбек доступен на 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.
Граждане 21-22 ноября получили на счета кэшбек, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн гривен.
Возросла средняя выплата – с 57 до 97 гривен на человека. Количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тысяч до 1,22 млн.
Из 1,58 млн пользователей, имевших начисление кэшбека на конец октября, более 350 тысяч не активировали свои карты в Действии. Еще часть граждан либо не имели начислений или они составляли менее 2 гривен.
Выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря.