Парк Горького, Зеркальная струя и не только: ТОП-10 самых интересных мест Харькова

Харьков - крупный промышленный и туристический центр Украины. Восточный город привлекает туристов своей красотой, историей и достопримечательностями. И даже несмотря на ежедневные вражеские обстрелы город не теряет своего колорита.

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Площадь Свободы

В Харькове самая большая в Украине площадь. К тому же Площадь Свободы пятнадцатая по величине в мире. Она поражает своими размерами - почти 12 гектаров!

Здесь проходят все главные мероприятия, концерты, массовые праздники и ярмарки.

На концерте британской группы Queen в 2008 году на площади собралось, по разным оценкам, от 150 до 350 тысяч человек.

Фото: Площадь Свободы в Харькове (wikipedia.org)

Площадь Свободы была построена в 20 веке, когда Харьков объявили столицей Украины. От главной площади города концентрическими кольцами расходятся кварталы, потому интересно смотреть на нее сверху. Например, из монументального здания Госпрома, которое также является одним из основных достопримечательностей города.

Дом Государственной промышленности является самым высоким зданием в Харькове. Его высота (с учетом телевышки) составляет 108 метров.

Парк Горького

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в Харькове с момента его последней реконструкции стали называть "Харьковским Диснейлендом". И в этом, безусловно, есть доля правды.

Фото: парк Горького (wikipedia.org)

Конечно сегодня в этом парке уже не встретишь каких-либо древних сооружений и исторических монументов - это полностью модернизированное и современное пространство для отдыха горожан.

Однако, мы все еще можем представить какой был парк к его капитальному перевоплощению. И в этом нам может помочь Канатная дорога, которая была построена в 1971 году и продолжает работать. Или же можно прокатиться на Малой Южной железной дороге - строительство этого аттракциона датируется 1940 годом.

Главной "изюминкой" парка им. Горького в Харькове считается колесо обозрения. Этот аттракцион является самым большим в Украине, диаметр колеса составляет 55 метров.

Зеркальная струя

Памятник Победы или более известный как "Зеркальная струя" - главный символ современного Харькова и главное место для отдыха горожан.

Это оригинальный фонтан-беседка почти в самом центре города. Он радует водными фигурами и прекрасной подсветкой в ночное время. У подножия струится ровная, как зеркало, полоса, которая льется из бассейна, что и дало народное название фонтану.

Здесь проходит большое количество экскурсий, а молодожены любят делать свадебные фотосессии.

Фото: "Зеркальная струя" (wikipedia.org)

Напротив "Зеркальной струи" расположен самый главный театр города - Харьковский театр оперы и балета им. М. В. Лысенко. Этот театр был первым стационарным оперным театром в Украине, а проект его дома изначально был разработан не для Харькова, а для столицы.

Французский бульвар

В этом месте харьковчане отдыхают круглый год. Ведь кроме множества магазинов здесь расположены заведения, фуд-корт, кинотеатр, ледовый каток и другие развлечения.

Харьковская Эйфелева башня - визитная карточка ТЦ "Французский бульвар". Размер башни составляет 35 м, а вес 35 т - это в 10 раз меньше оригинала-символа Парижа. В ночное время инсталляция подсвечивается огнями, на второй секции открыта смотровая площадка.

Эйфелева башня в Харькове (фото из сети)

Памятник влюбленным

Самая романтичная достопримечательность Харькова - Памятник влюбленным. Он представляет собой арку, образованную фигурами юноши и девушки, летящие и сливающиеся в поцелуе.

Место очень полюбилось харьковской молодежи, здесь часто назначают свидания.

Памятник влюбленным (фото из сети)

Дом со шпилем

Еще одно монументальное здание, которое стоит посетить - это "Дом со шпилем", расположенный на площади Конституции.

Это большой жилой дом-квартал, эталон сталинского ампира, так сейчас именуют этот строительный стиль. Он причудливо совмещает элементы барокко, позднего классицизма, наполеоновского ампира, арт-деко. Выглядит помпезно и впечатляет, особенно вечером, когда дом подсвечивается.

"Дом со шпилем" считается огромным жилым домом-кварталом - в башне со шпилем 11 этажей, в основной части здания - 7.

Фото: "Дом со шпилем" (wikipedia.org)

Сад им. Т. Г. Шевченко

Расположен в самом центре города, сад им. Шевченко является одним из главных городских парков. На его территории установлен легендарный монумент украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Заложен он был основателем Харьковского университета Василием Каразиным как Университетский сад в 1804-1806 годах, создавался в пейзажном (английском) стиле.

Сад им. Т. Г. Шевченко (фото из сети)

В настоящее время Сад Шевченко является ботаническим памятником природы местного значения, объектом природно-заповедного фонда Харькова.

Также в саду расположен еще один из основных символов города - кино-концертный зал "Украина". Не оставят никого равнодушным и фонтаны расположены в этом саду - чего только стоит большая каскадная лестница со стекающим водопадом по ней.

Три главных святыни Харькова

Три главных святыни Харькова – Покровский, Успенский и Благовещенский соборы.

Покровский собор - это трехкупольный храм в стиле барокко. Он является не только ценным памятником украинской архитектуры второй половины 17 века, но и одним из самых древних сохранившихся зданий города.

Покровский собор (фото из сети)

Успенский собор знаменит своей высокой колокольней - ее высота достигает почти 90 метров. Эта колокольня является одной из самых высоких в Украине.

Собор был построен в 17 веке, но много раз перестраивался. Храм в стиле позднего барокко, который мы сейчас видим, построили в 18 веке.

Успенский собор (wikipedia.org)

Самым большим по размерам собором не только в Харькове, но и в Восточной Европе считается Благовещенский собор. Он исполнен в византийском стиле, с множеством декоративных элементов. Это самый древний храм города. Еще с 17 века на этом месте была деревянная церковь.

Благовещенский собор (wikipedia.org)