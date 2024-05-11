Площадь Рынок, Оперный театр и не только: ТОП-10 интересных мест Львова

Красивых и колоритных городов в Украине, безусловно, существует немало. Однако, есть те, в которые хочется возвращаться снова. Впечатляющая архитектура, богатое историческое прошлое, вкусный кофе и изысканная кухня - именно этим славится Львов.

При подготовке материала использовались следующие источники: Энциклопедия истории Украины, сайт Львовской национальной оперы, "Архитектура Львова: Время и стили".

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Площадь Рынок и Львовская Ратуша

Ячейкой, где всегда бурлила жизнь Львова, является площадь Рынок. Эта площадь заложена еще в период правления князя Даниила Романовича. Он должен был служить центром торговли и общественной жизни средневекового города.

Красота площади позже завершалась австрийскими и итальянскими архитекторами. На площади города находится сорок четыре здания из камня и кирпича, выполненные преимущественно в стиле ренессанс, кое-где с добавлением готических элементов.

Площадь Рынок (фото из сети)

По центру площади красуется Ратуша. Она представляет собой большое сооружение прямоугольной формы с высокой башней, украшающей часы огромных размеров. Чтобы подняться на ее смотровую площадку, нужно преодолеть четыреста ступенек.

Ратуша окружена четырьмя скульптурами - Нептуна, Амфитриты, Адониса и Дианы. Посредине обустроен фонтанный комплекс.

Львовская Ратуша (фото из сети)

Львовский оперный театр

Театр оперы и балета - достопримечательность, которая, по отзывам многих туристов, считается самой красивой среди театров не только Львова, но и всей Европы.

Здание поражает своей эффектностью и величием благодаря умелому сочетанию стилей барокко и ренессанса.

В Оперном театре также проводятся экскурсии, где можно познакомиться с его богатой историей.

Фото: Львовский оперный театр (wikipedia.org)

Дворец Потоцких

Дворец графов Потоцких - это настоящая архитектурная жемчужина Львова. Здание возводилось в последней декаде 19 века как резиденцию графа Альфреда Юзефа Потоцкого.

Граф восхищался Францией, поэтому его дворец во Львове строили по образцу резиденций короля Луи XIV в стиле барокко.

Дворец поражает своим изяществом. Внутри сохранилась роскошная отделка: лепнина, позолота, мрамор. Особенно гостей увлекает танцевальный Зеркальный зал.

Дворец Потоцких был предназначен для торжеств, сейчас это картинная галерея европейского искусства. Передний фасад замка Потоцких во Львове украшают кованые ворота, на задней части здания расположена живописная терраса.

Фото: Дворец Потоцких (wikipedia.org)

Дом ученых

Дом ученых - одно из самых красивых сооружений Львова. Свое название он получил благодаря тому, что теперь принадлежит профсоюзу работников образования и науки, хотя в прошлом здесь действовали казино.

Фото: Дом ученых (wikipedia.org)

Здание интересно не только экстерьером, выполненным в стиле среднеевропейского барокко, но и удивительной внутренней отделкой с использованием резного дерева.

Кстати, именно здесь была снята сцена с кардиналом для фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".

Фото: Дом ученых внутри (wikipedia.org)

Собор Святого Юра

Одно из достопримечательностей Львова - греко-католический архикафедральный собор Святого Юра на Святоюрской горе. Храм входит в грандиозный ансамбль архитектуры рококо 18 века. Кроме собора в него входят митрополичьи палаты, колокольня и бывшие монастырские помещения, сады и стены вокруг.

Святыня входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь Святого Юра известна на всю Украину благодаря звону на здешней колокольне. Это самый древний звон в нашей стране, на нем есть надпись, которая свидетельствует, что колокол вылит в 1341 году.

Собор Святого Юра славится еще и Митрополичьими садами, расположившимися за зданием Митрополичьих палат. Они состоят из двух частей: Верхних и Нижних садов. Посетив территорию Верхних митрополичьих садов, вы увидите красивые парковые композиции, тщательно продуманные и ухоженные.

Фото: собор святого Юра (wikipedia.org)

Высокий замок

Быть во Львове и не посетить Высокий замок - это как быть в Киеве и даже не увидеть Крещатик. Высота горы - 413 метров, она является самой высокой точкой города. Когда-то на ней возвышался замок.

Застраивать гору начали еще в 13 веке. Когда замок перестроили и его стало хорошо заметно с окрестных территорий, то верх начали называть Замковой, или Высоким замком.

В 17 веке через Львов прошли шведские войска, штурмовавшие крепость. С этого времени замок начал разрушаться, а его сохранением никто не занимался.

В настоящее время из замковых укреплений осталась небольшая стена. А Замковая гора стала одной из самых любимых смотровых площадок жителей и города и туристов.

Замковая гора (фото из сети)

Доминиканский собор

Одной из религиозных достопримечательностей Львова является Доминиканский собор, а в прошлом монастырь. Его величественные фасады в стиле позднего барокко сложно не заметить.

По мнению некоторых историков, здесь когда-то был дворец самого князя Льва Даниловича.

Религиозные сооружения часто обустроены просторными и мистическими подземельями, впрочем, подземелья Доминиканского собора считаются самыми старыми во Львове.

Некоторые историки утверждают, что подземелье Доминиканского собора являются остатками дворца князя Льва, основавшего город. Этот дворец назывался Нижний, в контраст известном Высоком Замке на Замковой горе.

Доминиканский собор (фото из сети)

Львовская цитадель

Цитадель во Львове - это комплекс сооружений, укрепляющих крепость. Состоит она из четырех башен и казармы.

Здание построено еще в 19 веке и до сих пор сохранило свой вид. Сейчас в одной из башен разместилась гостиница.

Фото: Львовская цитадель (wikipedia.org)

Армянский квартал и собор

Львов стал пристанищем армян еще в далеком 13 веке. Изгнанные из своих земель они вынуждены были искать новый дом. Первыми в город прибыли армянские купцы и ремесленники.

Селились они компактно, поэтому сейчас все достопримечательности, появлением которых город обязан армянам, сосредоточены на Армянской улице. Наверное, самая известная из них - Армянский собор, возведенный еще в 1370 году.

Армянский кафедральный собор (фото из сети)

Итальянский дворик

Итальянский дворик - это одно из лучших мест для отдыха от шума и суеты города. Он расположен в самом центре Львова.

Название вполне оправдывает себя: архитектура дворика действительно очень похожа на итальянскую. И это неудивительно, ведь его, как и весь дворец Корнякта, внутри которого он расположен, проектировали итальянские архитекторы.

К тому же, оформленный в стиле эпохи Возрождения итальянский дворик считается одним из самых романтичных мест во Львове. Там в теплое время года работает кафе, проходят концерты, а также фестивали классической и джазовой музыки.

Итальянский дворик (фото из сети)