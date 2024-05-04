Не только пляжи: какие места в Одессе невозможно обойти вниманием

"Жемчужина у моря" - именно так называют живописный курортный город в Украине. Одессу сложно сравнить с любым другим городом. Ее непревзойденный колорит трудно передать словами. Гостеприимство здесь ощущаешь даже в воздухе.

При подготовке материала использовались следующие источники: "Приморский бульвар. Одесса от А до Я", официальный сайт Оперного театра, Энциклопедия истории Украины.

Содержание:

Приморский бульвар

Самое удачное место, с которого стоит начинать экскурсию по Одессе, - это Приморский бульвар. Отсюда можно добраться до всех достопримечательностей города.

Фото: Приморский бульвар (wikipedia.org)

Приморский бульвар является визитной карточкой и украшением Одессы, а также одним из самых популярных туристических объектов. Попасть на бульвар со стороны моря можно по Потемкинской лестнице или подняться на фуникулере.

Над лестницей величественно возвышается памятник первому градоначальнику Одессы - Арману де Ришелье (его часто называют просто Дюком). Интересно, что этот монумент является первым памятником, который установили в городе.

Памятник Арману де Ришелье (фото из сети)

В связи с полномасштабным вторжением России, Приморский бульвар долго был закрыт для посетителей. Однако осенью 2023 года власти снова открыли его для гостей.

Потемкинская лестница

Еще одна визитная карточка Одессы - Потемкинская лестница. Уникальный проект графа Воронцова в качестве подарка своей супруге Елизавете.

Потемкинская лестница была построена много десятилетий назад, но до сих пор удивляют даже опытных туристов. Считается, что благодаря им можно увидеть настоящую Одессу.

Лестница насчитывает 192 ступени и входит в десятку самых красивых в Европе. Здесь назначают свидания, снимают и показывают кино, а также ежегодно устраивают спортивные соревнования, например, кто быстрее спустится с лестницы.

Фото: Потемкинская лестница (wikipedia.org)

Оперный театр

Если вы задумываетесь, куда можно сходить вечером в Одессе, лучший вариант - посетить театр оперы и балета.

Это одно из самых знаменитых мест не только в Одессе, но и за пределами страны. Здание, построенное в стиле венского барокко, выглядит роскошно не только снаружи, но и внутри.

Также интересным местом для туристов станет музей при Оперном театре. Его экспозиция позволит гостям города проникнуться духом одесской оперы и коснуться ее истории.

Недалеко от Оперного театра есть уютный скверик, где можно отдохнуть и полюбоваться красотой архитектуры. Здесь часто играют уличные музыканты, подбирающие современный и классический репертуар.

Фото: Оперный театр в Одессе (wikipedia.org)

Улица Дерибасовская

Улица Дерибасовская - главная ячейка одесского колорита. Попав сюда, вы четко поймете, почему Одессу иногда называют "городом контрастов". Здесь гармонично сочетаются простота с роскошью.

На Дерибасовской много уютных ресторанов, кафе, бутиков и гостиниц. Застройка улицы производилась в основном в 19 веке.

Улица Дерибасовская (фото из сети)

Также на Дерибасовской есть памятник 12-му стулу из одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Местные убеждают, желание обязательно сбудется, если загадать его сидя на этом стульчике.

Памятник 12-му стулу (фото из сети)

Одесские катакомбы

Одесские катакомбы - это 2500 км подземных тоннелей, некоторые из которых даже частично связаны между собой. О зловещих и загадочных катакомбах слагают легенды.

Этот огромный подземный лабиринт под городом, образовавшийся после работ по добыче камня в 19 веке.

Катакомбы активно использовал одесский криминальный мир. В годы Второй мировой войны там укрывался партизанский отряд, а во время холодной войны в катакомбах были построены противоатомные бункеры.

Одесские катакомбы (фото из сети)

Воронцовский маяк

Воронцовский маяк в Одессе - это морская визитная карточка города, первая одесская постройка, которую видят туристы, прибывающие на судах в порт.

Кроме того, гидротехническое сооружение башенного типа на протяжении многих лет является отличным средством навигации, предназначенным для указания безопасного хода судам или прохода в гавань.

Фото: Воронцовский маяк (wikipedia.org)

Воронцовский дворец

Настоящим украшением города есть Воронцовский дворец. Это едва ли не самый известный дворец на юге Украины. Когда-то здесь был шикарный сад, а в конюшнях обитали родовитые скакуны. Сегодня от этого остались только воспоминания.

Дворец визуально соткан из сочетаний прямых и сводчатых составляющих, архитектор использовал контраст между большими глухими гладкими поверхностями и колоннадами.

В роскошных интерьерах, оформленных выдающимся скульптором и художником Карлом Скотти, использованы приемы романтизма. Интерьеры дворца являют собой лучшие образцы сохранившихся интерьеров Одессы эпохи ампира.

Фото: Воронцовский дворец (wikipedia.org)

Кроме самого дворца, внимание туристов привлекает его колоннада, именно здесь делается большинство красивых фотографий в Одессе.

Фото: колоннада перед Воронцовским дворцом (wikipedia.org)

Пассаж

Знатным памятником архитектуры и визитной карточкой Одессы считается "Пассаж", построенный в 1898-1899 годах. В здании гармонично сплетаются линии барокко, классики и пластического модерна.

Изюминка комплекса - его декор и крытый атриум со стеклянной крышей. Пышная лепнина, разнообразие скульптур античных героев делает "Пассаж" скорее музеем, чем торговым центром.

Торговый центр "Пассаж" в Одессе (фото из сети)