Что лучше - служба по контракту или по призыву? Юрист объяснил нюансы каждого варианта

Кто больше защищен - контрактник или мобилизованный

"Сейчас невозможно однозначно сказать, кто больше защищен - контрактник или мобилизован. Ситуация зависит от многих факторов", - говорит Франчук.

На это влияет:

вид войск: некоторые виды войск подвергаются большему риску, чем другие

место дислокации: боевые действия ведутся не на всей территории Украины

выполнение боевых задач: не все военнослужащие привлекаются к непосредственному выполнению боевых задач

индивидуальные обстоятельства: каждый человек имеет разное состояние здоровья, навыки и опыт

Также важно понимать, чем отличается контрактная служба от призыва.

По словам юриста, контрактники:

имеют лучшие условия службы: обычно им выплачивают большую зарплату, они обеспечиваются лучшим питанием и проживанием

могут выбирать род войск и место службы: это дает им возможность служить там, где они хотят, и использовать свои навыки и опыт

имеют больше возможностей для карьерного роста: они могут проходить обучение и получать звание

могут раньше уволиться со службы: у них есть право расторгнуть контракт при определенных обстоятельствах

Мобилизированные:

не выбирают место службы и род войск: их направляют туда, где в них больше всего нуждаются

имеют меньшую зарплату, чем контрактники: им также могут не выплачивать боевые работы

могут служить дольше контрактников: срок службы мобилизованных определяется Указом Президента Украины

не вправе расторгнуть контракт: они обязаны служить до конца мобилизации

"Важно отметить, что как контрактники, так и мобилизованные вносят важный вклад в защиту Украины. Так что выбор варианта службы зависит от ваших ценностей, приоритетов и жизненных обстоятельств", - говорит юрист.