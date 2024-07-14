Що краще - служба за контрактом чи за призовом? Юрист пояснив нюанси кожного варіанту

Служба за контрактом і за призовом мають ключові відмінності. Зокрема, при першому варіанті бійці можуть самостійно вибирати рід військ та місце служби, натомість мобілізованих ТЦК направляє у ті підрозділи, де бракує військових.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, який варіант служби краще вибрати - контрактну чи за призовом.
Хто більше захищений - контрактник чи мобілізований
"Зараз неможливо однозначно сказати, хто більше захищений - контрактник чи мобілізований. Ситуація залежить від багатьох факторів", - говорить Франчук.
На це впливає:
вид військ: деякі види військ піддаються більшому ризику, ніж інші
місце дислокації: бойові дії ведуться не на всій території України
виконання бойових завдань: не всі військовослужбовці залучаються до безпосереднього виконання бойових завдань
індивідуальні обставини: кожна людина має різний стан здоров'я, навички та досвід
Також важливо розуміти, чим відрізняється контрактна служба від призову.
За словами юриста, контрактники:
мають кращі умови служби: зазвичай їм виплачують більшу зарплату, вони забезпечуються кращим харчуванням та проживанням
можуть вибирати рід військ та місце служби: це дає їм можливість служити там, де вони хочуть, і використовувати свої навички та досвід
мають більше можливостей для кар'єрного зростання: вони можуть проходити навчання та отримувати звання
можуть раніше звільнитися зі служби: у них є право розірвати контракт за певних обставин
Мобілізовані:
не вибирають місце служби та рід військ: їх направляють туди, де їх понад усе потребують
мають меншу зарплату, ніж контрактники: їм також можуть не виплачувати бойові за робіт
можуть служити довше, ніж контрактники: термін служби мобілізованих визначається Указом Президента України
не мають права розірвати контракт: вони зобов'язані служити до кінця мобілізації
"Важливо зазначити, що як контрактники, так і мобілізовані роблять важливий внесок у захист України. Тож вибір варіанту служби залежить від ваших цінностей, пріоритетів та життєвих обставин", - каже юрист.