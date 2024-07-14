Що краще - служба за контрактом чи за призовом? Юрист пояснив нюанси кожного варіанту

Читайте також про те, чи можна підписати контракт із ЗСУ, якщо вам вже видали повістку.

Раніше ми писали про те, кого не мають права мобілізувати до ЗСУ.

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