Что категорически нельзя делать в укрытии: неочевидные ошибки

Во время воздушной тревоги укрытие - единственное безопасное место. Однако часто люди допускают ошибки, которые могут снизить эффективность убежища или даже подвергнуть опасности себя и других.
РБК-Украина напоминает перечень неочевидных действий, которых категорически нельзя делать, находясь в укрытии, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь окружающих.
Прежде всего помните: укрытие - это организованное пространство, где каждый должен соблюдать правила.
Паника и необдуманные действия могут создать опасность для всех, ведь эффективность укрытия зависит от слаженности и ответственности каждого.
Важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям, чтобы обеспечить безопасность для себя и других.
Не мешайте доступу к выходам и проходам
Всегда оставляйте проходы к эвакуационным выходам свободными. Не загромождайте их личными вещами, не садитесь и не ложитесь так, чтобы перекрыть путь другим людям. В случае чрезвычайной ситуации, например, пожара, обвала или потребности в быстрой эвакуации, каждый свободный проход может стать путем к спасению.
Не используйте открытый огонь и не курите
В закрытых, часто плохо вентилируемых помещениях, любой источник открытого огня - свечи, спички, зажигалки - является огромной опасностью.
Курение также категорически запрещено, поскольку дым создает дискомфорт для других и повышает риск пожара.
Все это может привести к возникновению пожара, отравлению угарным газом или созданию паники среди присутствующих.
Не блокируйте вентиляционные отверстия
Свежий воздух является жизненно необходимым для всех, кто находится в укрытии. Обеспечение надлежащей циркуляции воздуха критически важно для избежания удушья и накопления вредных газов, особенно если укрытие рассчитано на большое количество людей. Никогда не закрывайте вентиляционные решетки и не ставьте возле них свои вещи.
Не пользуйтесь сильно пахнущими веществами
Духи, дезодоранты-спреи, сильно пахнущие косметические средства или пища с резким запахом могут вызвать аллергические реакции, приступы астмы или просто значительный дискомфорт в замкнутом пространстве.
Помните о людях с повышенной чувствительностью или аллергиями. Уважайте личное пространство и здоровье других.
Не распространяйте панические настроения и не провоцируйте конфликты
Эмоциональная стабильность - залог безопасности для всех в стрессовой ситуации. Избегайте громких разговоров, криков, выяснения отношений или распространения непроверенной информации. Паника распространяется очень быстро и может привести к травмам или неконтролируемому поведению людей.
Не разряжайте гаджеты бесконтрольно
Во многих укрытиях ограничен доступ к электроэнергии, а ее источники могут быть предназначены для критически важных нужд. Используйте телефоны и другие устройства экономно, чтобы они оставались заряженными для экстренных вызовов, получения важных сообщений или связи с родными после завершения тревоги.
Не перегружайте электросеть одновременным подключением многих устройств, если не уверены в ее возможностях.
Не игнорируйте потребности других людей, особенно детей и стариков
Укрытие - это общее пространство, где каждый является частью сообщества. Будьте внимательны к окружающим: помогите тем, кто в этом нуждается, предложите место или поделитесь водой.
Помните, что дети, пожилые люди и лица с инвалидностью могут быть более уязвимыми к стрессу, шуму и неудобствам.
Не оставляйте мусор
Поддерживайте чистоту в укрытии, ведь это общее пространство, где находятся десятки или сотни людей. Весь мусор (упаковки от еды, салфетки, бутылки) собирайте в пакеты и выбрасывайте только в специально отведенные контейнеры или забирайте с собой после отбоя тревоги.
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При написании материала использовались данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.