Что категорически нельзя делать в укрытии: неочевидные ошибки

Главное правило: укрытие - не место для паники и хаоса

Прежде всего помните: укрытие - это организованное пространство, где каждый должен соблюдать правила.

Паника и необдуманные действия могут создать опасность для всех, ведь эффективность укрытия зависит от слаженности и ответственности каждого.

Важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям, чтобы обеспечить безопасность для себя и других.

Что категорически нельзя делать в укрытии

Не мешайте доступу к выходам и проходам

Всегда оставляйте проходы к эвакуационным выходам свободными. Не загромождайте их личными вещами, не садитесь и не ложитесь так, чтобы перекрыть путь другим людям. В случае чрезвычайной ситуации, например, пожара, обвала или потребности в быстрой эвакуации, каждый свободный проход может стать путем к спасению.

Не используйте открытый огонь и не курите

В закрытых, часто плохо вентилируемых помещениях, любой источник открытого огня - свечи, спички, зажигалки - является огромной опасностью.

Курение также категорически запрещено, поскольку дым создает дискомфорт для других и повышает риск пожара.

Все это может привести к возникновению пожара, отравлению угарным газом или созданию паники среди присутствующих.

Не блокируйте вентиляционные отверстия

Свежий воздух является жизненно необходимым для всех, кто находится в укрытии. Обеспечение надлежащей циркуляции воздуха критически важно для избежания удушья и накопления вредных газов, особенно если укрытие рассчитано на большое количество людей. Никогда не закрывайте вентиляционные решетки и не ставьте возле них свои вещи.

Не пользуйтесь сильно пахнущими веществами

Духи, дезодоранты-спреи, сильно пахнущие косметические средства или пища с резким запахом могут вызвать аллергические реакции, приступы астмы или просто значительный дискомфорт в замкнутом пространстве.

Помните о людях с повышенной чувствительностью или аллергиями. Уважайте личное пространство и здоровье других.

Не распространяйте панические настроения и не провоцируйте конфликты

Эмоциональная стабильность - залог безопасности для всех в стрессовой ситуации. Избегайте громких разговоров, криков, выяснения отношений или распространения непроверенной информации. Паника распространяется очень быстро и может привести к травмам или неконтролируемому поведению людей.

Не разряжайте гаджеты бесконтрольно

Во многих укрытиях ограничен доступ к электроэнергии, а ее источники могут быть предназначены для критически важных нужд. Используйте телефоны и другие устройства экономно, чтобы они оставались заряженными для экстренных вызовов, получения важных сообщений или связи с родными после завершения тревоги.

Не перегружайте электросеть одновременным подключением многих устройств, если не уверены в ее возможностях.

Не игнорируйте потребности других людей, особенно детей и стариков

Укрытие - это общее пространство, где каждый является частью сообщества. Будьте внимательны к окружающим: помогите тем, кто в этом нуждается, предложите место или поделитесь водой.

Помните, что дети, пожилые люди и лица с инвалидностью могут быть более уязвимыми к стрессу, шуму и неудобствам.

Не оставляйте мусор

Поддерживайте чистоту в укрытии, ведь это общее пространство, где находятся десятки или сотни людей. Весь мусор (упаковки от еды, салфетки, бутылки) собирайте в пакеты и выбрасывайте только в специально отведенные контейнеры или забирайте с собой после отбоя тревоги.