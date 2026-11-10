О чем говорят на встрече в Абу-Даби: источник РБК-Украина раскрыл детали

В переговорах Украины, США и России в Абу-Даби объявили короткий технический перерыв, после которого встречи продолжатся в чуть более расширенном формате.

Как отметил собеседник, во время переговоров сейчас на столе два ключевых вопроса - гарантии безопасности и то, что будет происходить после завершения войны.

По его словам, украинская делегация настаивает - и европейцы с этим согласны, что сначала должно быть прекращение войны в Украине, а уже со временем - будущая архитектура безопасности Европы, и именно это сейчас обсуждается.

Переговоры в Абу-Даби 10-11 октября

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. Перед этим украинская делегация провела отдельную встречу с представителями европейских стран, ЕС, НАТО и американскими посланниками.

В ходе этих консультаций стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, сохранение суверенитета и территориальной целостности, а также будущую архитектуру безопасности Европы, рассказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Глава украинской делегации Рустем Умеров ранее заявлял, что среди ключевых приоритетов Киева - прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные вопросы.

Параллельно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он сообщил, что ожидает детального брифа украинской переговорной группы о ходе разговора с российской стороной.