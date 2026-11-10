О чем говорят на встрече в Абу-Даби: источник РБК-Украина раскрыл детали
В переговорах Украины, США и России в Абу-Даби объявили короткий технический перерыв, после которого встречи продолжатся в чуть более расширенном формате.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.
Как отметил собеседник, во время переговоров сейчас на столе два ключевых вопроса - гарантии безопасности и то, что будет происходить после завершения войны.
По его словам, украинская делегация настаивает - и европейцы с этим согласны, что сначала должно быть прекращение войны в Украине, а уже со временем - будущая архитектура безопасности Европы, и именно это сейчас обсуждается.
Переговоры в Абу-Даби 10-11 октября
Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. Перед этим украинская делегация провела отдельную встречу с представителями европейских стран, ЕС, НАТО и американскими посланниками.
В ходе этих консультаций стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, сохранение суверенитета и территориальной целостности, а также будущую архитектуру безопасности Европы, рассказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Глава украинской делегации Рустем Умеров ранее заявлял, что среди ключевых приоритетов Киева - прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные вопросы.
Параллельно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он сообщил, что ожидает детального брифа украинской переговорной группы о ходе разговора с российской стороной.
Ожидается, что переговоры в Абу-Даби будут продолжаться и завтра.
Все, что известно о ходе переговоров - читайте в отдельном материале РБК-Украина.