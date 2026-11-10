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Про що говорять на зустрічі в Абу-Дабі: джерело РБК-Україна розкрило деталі

14:03 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Кучерявець aimg Мілан Лєліч
Про що говорять на зустрічі в Абу-Дабі: джерело РБК-Україна розкрило деталі Фото: українська делегація на перемовинах в Абу-Дабі 10 жовтня (пресслужба СЗР)
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У переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі оголосили коротку технічну перерву, після якої зустрічі продовжаться в трохи більш розширеному форматі.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

Як зазначив співрозмовника видання, під час переговорів зараз на столі два ключові питання - гарантії безпеки та те, що відбуватиметься після завершення війни.

За його словами, українська делегація наполягає - і європейці з цим згодні, що спочатку має бути припинення війни в Україні, а вже згодом - майбутня архітектура безпеки Європи, і саме це зараз обговорюється.

Переговори в Абу-Дабі 10-11 жовтня

Нагадаємо, що 10 листопада в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. Перед цим українська делегація провела окрему зустріч із представниками європейських країн, ЄС, НАТО та американськими посланцями.

Під час цих консультацій сторони обговорили гарантії безпеки для України, збереження її суверенітету й територіальної цілісності, а також майбутню архітектуру безпеки Європи, розповів посланець президента США Стів Віткофф.

Глава української делегації Рустем Умєров раніше заявляв, що серед ключових пріоритетів Києва - припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання.

Паралельно президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він повідомив, що очікує на детальний бриф української переговорної групи щодо перебігу розмови з російською стороною.

Очікується, що перемовини в Абу-Дабі триватимуть і завтра.

Все, що відомо про перебіг переговорів - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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