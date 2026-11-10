Уиткофф рассказал, о чем Украина, США и ЕС говорили перед трехсторонней встречей с РФ
Украина, США и европейские партнеры провели координационную встречу в преддверии переговоров с РФ, обсудив надежные гарантии безопасности и завершение войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа.
В преддверии предстоящих трехсторонних переговоров с РФ представители США, Украины и ЕС обсудили усилия по завершению войны и созданию условий для крепкого мира.
"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимость принятия решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности Украины", - отметил Уиткофф.
Он добавил, что общая цель сторон состоит в разработке практической и взаимодополняющей системы безопасности. Она должна укрепить долгосрочную защиту и сформировать предпосылки для достижения договоренностей путем переговоров.
Послевоенная архитектура и роль НАТО
Помимо установления длительного мира стороны обсудили развитие европейских институтов и соглашений в сфере безопасности после завершения войны.
Важной частью дискуссии стало создание эффективных механизмов управления рисками и предотвращение опасной эскалации.
"Участники подтвердили общую приверженность созданию прочной послевоенной европейской архитектуры и системы безопасности, а также подчеркнули, что сильное НАТО и дальше будет оставаться центральным элементом коллективной обороны евроатлантического пространства", - говорится в заявлении.
Уиткофф подчеркнул, что США, Украина и европейские партнеры будут продолжать тесное сотрудничество на протяжении всего переговорного процесса, чтобы перейти к более широким многосторонним обсуждениям для достижения всеобъемлющего и продолжительного мира.
Напомним, перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина провела координационную встречу с представителями США и европейскими партнерами.
В ней приняли участие представители Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.