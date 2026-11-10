Уиткофф рассказал, о чем Украина, США и ЕС говорили перед трехсторонней встречей с РФ

Украина, США и европейские партнеры провели координационную встречу в преддверии переговоров с РФ, обсудив надежные гарантии безопасности и завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

В преддверии предстоящих трехсторонних переговоров с РФ представители США, Украины и ЕС обсудили усилия по завершению войны и созданию условий для крепкого мира.

"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимость принятия решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности Украины", - отметил Уиткофф.

Он добавил, что общая цель сторон состоит в разработке практической и взаимодополняющей системы безопасности. Она должна укрепить долгосрочную защиту и сформировать предпосылки для достижения договоренностей путем переговоров.

Послевоенная архитектура и роль НАТО

Помимо установления длительного мира стороны обсудили развитие европейских институтов и соглашений в сфере безопасности после завершения войны.

Важной частью дискуссии стало создание эффективных механизмов управления рисками и предотвращение опасной эскалации.

"Участники подтвердили общую приверженность созданию прочной послевоенной европейской архитектуры и системы безопасности, а также подчеркнули, что сильное НАТО и дальше будет оставаться центральным элементом коллективной обороны евроатлантического пространства", - говорится в заявлении.

Уиткофф подчеркнул, что США, Украина и европейские партнеры будут продолжать тесное сотрудничество на протяжении всего переговорного процесса, чтобы перейти к более широким многосторонним обсуждениям для достижения всеобъемлющего и продолжительного мира.