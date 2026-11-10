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Уиткофф рассказал, о чем Украина, США и ЕС говорили перед трехсторонней встречей с РФ

12:10 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Уиткофф рассказал, о чем Украина, США и ЕС говорили перед трехсторонней встречей с РФ Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
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Украина, США и европейские партнеры провели координационную встречу в преддверии переговоров с РФ, обсудив надежные гарантии безопасности и завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

В преддверии предстоящих трехсторонних переговоров с РФ представители США, Украины и ЕС обсудили усилия по завершению войны и созданию условий для крепкого мира.

"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимость принятия решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности Украины", - отметил Уиткофф.

Он добавил, что общая цель сторон состоит в разработке практической и взаимодополняющей системы безопасности. Она должна укрепить долгосрочную защиту и сформировать предпосылки для достижения договоренностей путем переговоров.

Послевоенная архитектура и роль НАТО

Помимо установления длительного мира стороны обсудили развитие европейских институтов и соглашений в сфере безопасности после завершения войны.

Важной частью дискуссии стало создание эффективных механизмов управления рисками и предотвращение опасной эскалации.

"Участники подтвердили общую приверженность созданию прочной послевоенной европейской архитектуры и системы безопасности, а также подчеркнули, что сильное НАТО и дальше будет оставаться центральным элементом коллективной обороны евроатлантического пространства", - говорится в заявлении.

Уиткофф подчеркнул, что США, Украина и европейские партнеры будут продолжать тесное сотрудничество на протяжении всего переговорного процесса, чтобы перейти к более широким многосторонним обсуждениям для достижения всеобъемлющего и продолжительного мира.

Напомним, перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина провела координационную встречу с представителями США и европейскими партнерами.

В ней приняли участие представители Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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