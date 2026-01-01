Что ждать от курса доллара и евро в 2026 году: два сценария от эксперта

Факторы валютного рынка

Главное влияние на ситуацию на валютном рынке в следующем году будут оказывать война (ее продолжение или остановка). Это базовый фактор, считает вицепрезидент Ассоциации украинских банков, глава правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Также значительное влияние будет оказывать предоставление Украине внешней финансовой помощи. "Очень важно, что ЕС одобрил решение о предоставлении беспроцентного долга на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы", - отметил банкир.

Ведущим фактором будет оставаться монетарная политика НБУ. Сергей Мамедов считает, что у Нацбанка в 2026 году возникнет возможность для некоторого снижения учетной ставки. "НБУ будет постепенно ослаблять систему регулирования, постепенно приближаясь к стандартам либерализованного, свободного рынка", - говорит глава правления "Глобус Банка", добавляя, что этот сценарий возможен при наличии базового условия – прекращения войны.

Прогноз официального курса

Сергей Магомедов прогнозирует, что на протяжении 2026 года стратегия НБУ на валютном рынке вряд ли существенно изменится, интервенции Нацбанка продолжат сдерживать хаотичные движения курса.

В январе-марте официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6-43 гривен. Факторами, которые сдерживают девальвацию гривны, в этом сезоне будет выплата налогов компаниями за 2025 год (необходимость покупки гривны) и сезонное снижение спроса на валюту.

Если война будет продолжаться весь год, максимальное значение официального курса доллара будет составлять 44-45 гривен, а евро – 51-52 гривны. Если же военные действия прекратиться, официальный курс доллара может достичь 44 гривны, а евро – 51 гривны, добавил Мамедов.