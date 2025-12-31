Нацбанк немного снизил курсы доллара и евро на 1 января
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 3 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 1 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,3532 гривен за 1 доллар (-0,03 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 49,7947 гривен за 1 евро (-0,06 грн).
bank.gov.ua
На межбанке курс доллара в результате торгов 30 декабря вырос на 5-9 копеек – до 42,33-42,40 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,80-49,87 гривен (почти без изменений по сравнению с предыдущим днем).
udinform.com
На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 30 декабря увеличился на 1 копейку и составляет 42,57 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 5 копеек и достиг 50,12 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,99 и 49,43 гривен соответственно.
Напомним, в декабре официальный курс доллара вырос на 12 копеек - с 42,27 до 42,39 гривен. За этот же период евро подорожало на 0,97 гривен - с 48,89 до 49,86 гривен. Такая же динамика курсов наблюдалась на межбанковском и наличном рынках.
На протяжении 2025 года международные резервы НБУ выросли на 25% - с 43,8 до 54,8 млрд долларов. Это гораздо больший рост, чем в 2024 году, когда резервы Нацбанка увеличились на 8%. Сегодняшнее значение резервов центробанка - рекордное, оно объясняется поступление значительной внешней поддержки для Украины.