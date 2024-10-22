Что ждет водителей, не оплативших штраф: объяснение адвоката

Он пояснил, что срок в 15 дней установлен ст. 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При этом обжаловать постановление о наложении штрафа можно обжаловать также в 15 -дневный срок.

Булименко отметил, что в случае неуплаты штрафа в установленный законодательством срок с водителя будет взыскан не только штраф, но и дополнительные расходы.

Такое постановление направляется в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества.

"Итак, в случае, если водитель соглашается с наложенным штрафом или его жалоба на постановление о наложении штрафа оставлена без удовлетворения, лучше уплатить штраф до момента отправки постановления о наложении штрафа для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы", - посоветовал Булименко.

Кроме этого адвокат добавил, что в случае автоматической фиксации нарушений (ст. 300.1 и 300.2 Кодекса Украины об административных правонарушениях), водитель может избежать уплаты больших санкций.

Таким образом, например, за превышение скорости или неправильную парковку, он может заплатить 50% штрафа. Это возможно в следующих случаях:

до вручения такого постановления,

до получения почтового сообщения о вручении или об отказе в его получении,

возврат почтовой отправки с отметкой о невручении,

в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Адвокат добавил, что неуплата штрафа в течение 30 дней приводит к принудительному взысканию, хотя штраф в таком случае не удваивается.

Напомним, что с 1 ноября водителей ждут важные изменения в ПДД, о которых мы рассказывали раньше.