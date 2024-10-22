RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Что ждет водителей, не оплативших штраф: объяснение адвоката

Фото: водитель (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Если водитель не платит штраф в течение 15 дней с момента получения постановления, дело может быть передано в государственную исполнительную службу, что приведет к принудительному взысканию средств.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Евгений Булименко.

Он пояснил, что срок в 15 дней установлен ст. 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При этом обжаловать постановление о наложении штрафа можно обжаловать также в 15 -дневный срок.

Булименко отметил, что в случае неуплаты штрафа в установленный законодательством срок с водителя будет взыскан не только штраф, но и дополнительные расходы.

Такое постановление направляется в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества.

"Итак, в случае, если водитель соглашается с наложенным штрафом или его жалоба на постановление о наложении штрафа оставлена без удовлетворения, лучше уплатить штраф до момента отправки постановления о наложении штрафа для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы", - посоветовал Булименко.

Кроме этого адвокат добавил, что в случае автоматической фиксации нарушений (ст. 300.1 и 300.2 Кодекса Украины об административных правонарушениях), водитель может избежать уплаты больших санкций.

Таким образом, например, за превышение скорости или неправильную парковку, он может заплатить 50% штрафа. Это возможно в следующих случаях:

  • до вручения такого постановления,
  • до получения почтового сообщения о вручении или об отказе в его получении,
  • возврат почтовой отправки с отметкой о невручении,
  • в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Адвокат добавил, что неуплата штрафа в течение 30 дней приводит к принудительному взысканию, хотя штраф в таком случае не удваивается.

Напомним, что с 1 ноября водителей ждут важные изменения в ПДД, о которых мы рассказывали раньше.

Также в Украине для водителей предусмотрены штрафы в некоторых случаях, когда фары авто не работают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДРШтрафы