Що чекає на водіїв, які не сплатили штраф: пояснення адвоката

Він пояснив, що термін у 15 днів встановлений ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому, оскаржити постанову про накладання штрафу можна оскаржити також у 15-денний строк.

Буліменко зазначив, що у випадку несплати штрафу у встановлений законодавством термін, з водія буде стягнуто не лише штраф, але й додаткові витрати.

Така постанова надсилається до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.

"Отже, у випадку, якщо водій погоджується з накладеним штрафом або його скаргу на постанову про накладення штрафу залишено без задоволення, краще сплатити штраф до моменту надсилання постанови про накладення штрафу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби", - порадив Буліменко.

Окрім цього, адвокат додав, що у разі автоматичної фіксації порушень (ст. 300.1 та 300.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення), водій може уникнути сплати великих санкцій.

Таким чином, наприклад, за перевищення швидкості чи неправильне паркування, він може сплатити 50% штрафу. Це можливо у таких випадках:

до вручення такої постанови,

до отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні,

повернення поштового відправлення з позначкою про невручення,

протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили.

Адвокат додав, що несплата штрафу протягом 30 днів призводить до примусового стягнення, хоча штраф у такому випадку не подвоюється.

Нагадаємо, що з 1 листопада водіїв чекають важливі зміни в ПДР, про які ми розповідали раніше.