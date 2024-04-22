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Что будет со снарядами, которые США пообещали передать ВСУ в марте: ответ Госдепа

Киев, Понедельник 22 апреля 2024 19:12
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Что будет со снарядами, которые США пообещали передать ВСУ в марте: ответ Госдепа Фото: Джеймс О’Брайен, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украина сразу сможет использовать те боеприпасы от США, передачу которых Вашингтон анонсировал в марте в рамках последнего пакета военной помощи. Их не нужно будет экономить.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Американский чиновник напомнил, что еще в марте США объявили о поставках в Украину артиллерийских снарядов в рамках пакета военной помощи. По его мнению, после прибытия дополнительной помощи от США, которая начнется, когда Конгресс выделит на это средства, "снаряды будут доступны для использования".

Он рассказал, что ранее у Украины была потребность экономить переданные США снаряды, поскольку было неизвестно, когда начнутся следующие поставки.

"Я думаю, что теперь их можно будет использовать побыстрее. Таким образом, пауза (в поставках от США - ред.) уменьшилась, поскольку количество снарядов, которые сохраняли на следующий месяц, теперь может быть использовано сразу, и они уже здесь", - добавил чиновник.

Снаряды от США

Напомним, 12 марта власти США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Он стал первым за несколько месяцев.

В рамках пакета нашей стране хотели передать зенитные ракеты, боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды 155-мм.

К слову, Украина такое продолжительное время не получала помощь от США, поскольку американские законодатели не приняли законопроект о новом финансировании для помощи ВСУ.

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