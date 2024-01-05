Что будет с ценами в Украине в начале 2024 года: прогноз Минэкономики

В начале 2024 инфляция в Украине останется на низком уровне. В то же время в целом за год темпы роста цен ускорятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор инфляции Минэкономики .

"По итогу 2023 года получим низкую инфляцию. В начале следующего года, в случае отсутствия форс-мажора, можно ожидать продолжения тренда также невысокой инфляции, хотя наверняка в целом она превысит показатель предыдущего года", - говорится в обзоре.

В министерстве также отметили, что усложненные войной экономические процессы (масштабные миграционные потоки, нехватка рабочей силы, разрушенные производственные мощности) на фоне высоких рисков по вопросам безопасности и усиления неопределенности, в частности по финансированию в 2024 году, создают риск роста волатильности цен и в итоге - к ускорения инфляционных процессов в стране.

Цены в конце 2023 года

Как отметили в Минэкономики, в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 0,5% за месяц, в годовом расчете - до 5,1%, что низко для военных реалий.

"Такой тренд был сформирован стабильным в целом предложением товаров и услуг, которое сейчас органично сочетается с текущими тенденциями постепенного роста спроса в экономике, связанными с общим процессом восстановления", - говорится в обзоре.

В министерстве назвали факторы низкой инфляции:

сохранение относительной устойчивости обменного курса гривны, поддерживаемой Национальным банком благодаря значительным объемам поступления международной помощи, что ограничивало ценовые колебания на фоне замещения импортом товаров собственного производства в результате потерь войны,



поддержание "мирной" сезонности в формировании цен на рынке мяса и мясопродуктов, в т.ч. благодаря постепенному восстановлению производства и отсутствию шоков спроса,

сохранение значительного внутреннего предложения продукции растениеводства на фоне нисходящей ценовой динамики на мировом рынке, суженной экспортной логистики (в частности, польская транспортная блокада на границе), сохранение ограничений на экспорт украинской продукции АПК в некоторые европейские страны обусловили удешевление: продуктов переработки зерновых (на 4,2%), сахара (на 4,3%), подсолнечного масла (на 1,9%).

Инфляция в Украине

Рост потребительских цен в Украине в ноябре замедлился до 5,1%. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5% до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз п