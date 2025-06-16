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Что будет с ценами в Украине: аналитики и население ухудшили прогнозы

Украина, Понедельник 16 июня 2025 15:12
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Что будет с ценами в Украине: аналитики и население ухудшили прогнозы Фото: инфляция опустится ниже 10%, прогнозируют аналитики (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Украине в мае подскочила до 15,9%. Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают замедления роста цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Финансовые аналитики в мае 2025 года ухудшили прогноз по инфляции до 7,9% в течение ближайших 12 месяцев. В апреле они ждали роста цен на уровне 7,7%.

Инфляционные ожидания населения ухудшились в мае до 10,2% по сравнению с 10,1% в апреле

Банкиры в апреле ожидали инфляцию на уровне 9,8%. Прогноз ухудшен по сравнению с январем прошлого года (9,0%).

Руководители предприятий прогнозируют инфляцию на уровне 11,5% (прогноз за февраль).
Что будет с ценами в Украине: аналитики и население ухудшили прогнозы

Прогнозы по инфляции

По данным Госстата, в мае 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 15,9% в годовом измерении.

Цены росли с опережением прогноза Национального банка. Отклонение обусловлено прежде всего стремительным подорожанием сырых продуктов питания вследствие неблагоприятных погодных условий весной и активного экспорта продовольствия

Согласно прогнозу НБУ летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года упасть ниже 10%.

НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

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