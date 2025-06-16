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Що буде з цінами в Україні: аналітики та населення погіршили прогнози

Україна, Понеділок 16 червня 2025 15:12
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Що буде з цінами в Україні: аналітики та населення погіршили прогнози Фото: інфляція опуститься нижче 10%, прогнозують аналітики (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в Україні в травні підскочила до 15,9%. Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують уповільнення зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Фінансові аналітики в травні 2025 року погіршили прогноз щодо інфляції до 7,9% протягом найближчих 12 місяців. У квітні вони чекали зростання цін на рівні 7,7%.

Інфляційні очікування населення погіршилися в травні до 10,2% порівняно з 10,1% у квітні

Банкіри у квітні очікували інфляцію на рівні 9,8%. Прогноз погіршено порівняно із січнем минулого року (9,0%).

Керівники підприємств прогнозують інфляцію на рівні 11,5% (прогноз за лютий).
Що буде з цінами в Україні: аналітики та населення погіршили прогнози

Прогнози щодо інфляції

За даними Держстату, у травні 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 15,9% у річному вимірі.

Ціни зростали з випередженням прогнозу Національного банку. Відхилення зумовлене насамперед стрімким подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні та активного експорту продовольства.

Згідно з прогнозом НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження і вже наприкінці року впасти нижче 10%.

НБУ у квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,7%. За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

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