Що буде з цінами в Україні: аналітики та населення погіршили прогнози

Інфляція в Україні в травні підскочила до 15,9%. Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують уповільнення зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

Фінансові аналітики в травні 2025 року погіршили прогноз щодо інфляції до 7,9% протягом найближчих 12 місяців. У квітні вони чекали зростання цін на рівні 7,7%.

Інфляційні очікування населення погіршилися в травні до 10,2% порівняно з 10,1% у квітні

Банкіри у квітні очікували інфляцію на рівні 9,8%. Прогноз погіршено порівняно із січнем минулого року (9,0%).

Керівники підприємств прогнозують інфляцію на рівні 11,5% (прогноз за лютий).

