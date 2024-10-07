Что будет с тарифом на свет и есть ли основания на роста в 2025 году: мнение эксперта

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Ждать повышения или нет? Что известно

На прошлой неделе средства массовой информации привели прогноз главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко. По его словам, в следующем году цена на электроэнергию для населения может вырасти до 6,5-7 гривен за киловатт. То есть на 50-75%. А через два-три года - до 8-9 гривен.

Он также добавил, что такие показатели якобы были озвучены представителями парламентского комитета по вопросам энергетики и услуг ЖКХ, энергетической компании ДТЭК и поставщика электроэнергии Yasno.

На вопрос о том, как быть с мораторием на повышение тарифов до отмены военного положения, Попенко ответил, что он касается лишь теплоснабжения, горячей воды и газа. Соответственно, остальные услуги могут дорожать.

На такой прогноз отреагировал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Во-первых, Yasno и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации", - написал он в своем Facebook.

Недавно стало известно, что государственный регулятор НКРЭКУ готовит повышение цен на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября. Речь идет о пересмотре "прайс-кепов" с повышением до 6900 гривен за 1 МВт*ч (с 5600 гривен) в промежутке с 11:00 до 17:00, выровняв предельные цены до утреннего пика.

Может ли это быть предвестником повышения цен для населения? Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что нет. Во-первых, нужно различать рост цен для бизнеса с "прайс-кепами".

"Это разные вещи. Предельные "прайс-кепы" ограничивают цену, но это не прямое повышение цен. Его в принципе может и не состояться. Просто это ограничение, которое будет повышено решением НКРЭКУ", - объяснил он РБК-Украина.

Во-вторых, по его словам, вряд ли сейчас экспертам могут быть известны планы правительства по повышению или не повышению тарифа для бытовых потребителей.

Отметим, как заверяют в НКРЭКУ, решение по "прайс-кепам" должно сбалансировать энергосистему и никак не повлияет на фиксированный уровень цен на для населения.

Почему нет оснований для нового тарифа в 2025 году

Нынешний тариф закреплен постановлением Кабинета министров № 632 от 31 мая. Этим документом продлевается положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электроэнергии, а единая фиксированная цена устанавливается на уровне 4,32 гривен до 30 апреля 2025 года включительно.

Кроме того, на отопительный период (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для тех, кто использует электроотопительные установки, на уровне 2,64 гривен за киловатт (до 2000 кВт*ч в месяц). Подробнее об этом читайте в материале "Тариф на свет изменился с 1 октября: кто будет платить меньше".

Действует и так называемый "ночной тариф" со скидкой в 50%. То есть с 23:00 до 07:00 потребленная электроэнергия тарифицируется по ставке 2,16 гривен. Но только если установлен соответствующий двухзонный счетчик.

Владимир Омельченко считает, что на сегодня нет серьезных оснований, чтобы цены для населения выросли после 30 апреля 2025 года.

По его словам, нынешние цены не такие уж и низкие в условиях военного времени. У нас модель ПСО, при которой разницу в тарифах компенсирует "Энергоатом". И против повышения играют как минимум три фактора.

"Во-первых, это негативный фактор для платежеспособного спроса населения, поскольку во время войны люди ограничены в средствах. Во-вторых, у "Энергоатома" достаточно финансовых ресурсов, чтобы покрыть разницу между рыночной ценой и той, по которой электроэнергия отпускается бытовым потребителям", - отметил собеседник.

Третий фактор менее очевиден и связан с обсуждением возможного проведения выборов в 2025 году. Неясно, как провести их в условиях продолжающейся войны с Россией, но если вдруг она завершится в следующем году, вероятно, власти не захотят заходить в избирательный цикл с повышением тарифов.

"С учетом этих трех факторов я не нахожу веских аргументов, почему цены должны вырасти. Тем более до 6,5-7 гривен", - подчеркнул Омельченко.

Конечно, свою роль могут сыграть субъективные факторы. Но при таком раскладе вряд ли стоит говорить о возможном повышении более чем на 15-20%.

Связаны ли проблемы в энергетике с ценой для населения

С начала российского вторжения в 2022 году тариф на свет для населения повышался дважды. С 1 июня 2023 года с 1,68 до 2,64 гривен, потом с 1 июня 2024 года с 2,64 до 4,32 гривен. Таким образом, во время войны электроэнергия подорожала в 2,5 раза.

Крайнее повышение было сложным, но необходимым шагом на фоне масштабных разрушений из-за российских ударов по объектам генерации и распределения, объяснял министр энергетики Герман Галущенко. "Цель - не остаться без света. Нас ждет масштабная реконструкция, требующая огромных сил и средств. Понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и мы должны задействовать все возможные ресурсы", - говорил он.

Может ли потребность в средствах на ремонты стать причиной повышения цен в 2025 году? Не факт. Сложно спрогнозировать, что будет с энергетикой, да и нет информации, что все деньги от подорожавшего тарифа идут на ремонты.

"Если брать "Укрэнерго", по моим данным, деньги шли в основном от доноров и кредиторов. По генерации на ТЭС, которая вся практически уничтожена, тоже информации нет. Возможно, какая-то доля шла на ремонты, но надо понимать, что ДТЭК, Центрэнерго и другие компании не имеют выгоды от повышения цен для населения. Они не могут взять эти деньги и направить на ремонты. Потому что зарабатывают на рынке электроэнергии для коммерческого сегмента", - рассказал он.

Что касается "Энергоатома", то атомные станции не обстреливались. "Энергоатом" главный в компенсации разницы в тарифах. Ему особо нечего было дополнительно ремонтировать. Все блоки работают, и слава Богу", - отметил эксперт.

Серьезно повреждены объекты гидроэнергетики, такие как ДнепроГЭС и другие станции. Но скорее всего большую часть денег на ремонты "Укргидроэнерго" тоже получало за счет кредитных, грантовых ресурсов и продаж электрической энергии в коммерческом сегменте.

Поэтому по крайней мере на сегодня нет веских оснований повышать тариф для населения в 2025 году. Максимум, на коэффициент инфляции, но точно не до 6 гривен, считает Омельченко. Хотя это и не означает, что роста не будет в перспективе.

"Наша непрозрачная модель ПСО работает неэффективно и формирует огромный объем долгов. Если брать стратегически, то нам нужно обеспечить так называемый market coupling - соответствие украинской модели энергетического рынка той, которая принята в Евросоюзе", - говорит собеседник.

Это означает, что цены для всех потребителей - коммерческих и некоммерческих - должны определяться рынком. Хотя, как объяснял министр Галущенко, в условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя поднять тариф до рыночного уровня 7,5 гривен за кВт*ч.

Тем, кто не потянет рыночные тарифы, государство должно помогать не дешевой электроэнергией, а целенаправленными субсидиями, добавил Омельченко.

"Это полностью решит большинство долговых проблем. И мы сможем сделать важный шаг к market coupling и получению инвестиционных ресурсов. Потому что в модели с ПСО, постоянными ограничениями, "прайс-кепами" и административным вмешательством слишком трудно рассчитывать на необходимые инвестиции", - подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: публикации в медиа, Facebook гендиректора Yasno Сергея Коваленко, постановление Кабмина № 632 от 31 мая 2024 года, заявления министра энергетики Германа Галущенко, комментарий директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.