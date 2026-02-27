Что будет с тарифами на "коммуналку" во время войны? Украина и МВФ пришли к согласию

Тарифы на газ, свет, отопление и горячую воду в Украине вырастут до рыночного уровня после окончания полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума сотрудничества Украины и МВФ.
"Возвращение к ценам, полностью отражающим рыночные условия, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках и может быть возможным только после завершения войны", - говорится в тексте меморандума.
В частности, в документе сказано, что восстановление энергетики потребует от Украины постепенного повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление. При этом, правительство должно обеспечить поддержку уязвимых домохозяйств.
"До конца июня 2026 года, КМУ должен утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии", - указано в меморандуме.
После принятия дорожной карты планируется осуществить постепенную корректировку тарифов на электроэнергию, обеспечивая при этом пересмотр субсидий для защиты уязвимых слоев населения.
Таким образом, чтобы обеспечить будущее повышение тарифов, соответствующий мораторий будет отменен.
Ранее сообщалось, что счета украинцев за коммунальные услуги с 1 января пересчитают в автоматическом режиме. Таким образом, граждане не будут переплачивать за тепло и воду после ударов РФ.
Премьер-министр Юлия Свириденко также отметила, что решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. Она добавила, что люди должны платить только за полученные услуги.
Отметим, в "Киевтеплоэнерго" сообщили, что вынужденные отключения электроэнергии почти не влияют на объемы потребленного тепла и суммы в платежках за отопление в Киеве.
