Повышение налогов, акцизов и сборов. Как выглядит "мягкий" план Кабмина по наполнению военного бюджета

18 июля Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет в 2024 году на общую сумму 138,7 млрд гривен. Ради этого правительство предлагает увеличить ставки отдельных налогов и расширить налогооблагаемую базу.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить источники дополнительных поступлений государственного бюджета на 2024 год для финансирования военных расходов в размере 500,3 млрд грн.

В правительстве уверяют, что избрали наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных потребностей среди всех возможных, состоящий из двух частей.

Почти три четверти дополнительной потребности на финансирование обороны – в сумме 361,6 млрд грн – предлагается обеспечить за счет внутренних заимствований, перевыполнения текущих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации и экономии по отдельным расходам.

Одну четверть дополнительной потребности в финансировании – на сумму 138,7 млрд грн – предлагается обеспечить за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторых других мер.

Как государство собирается изменить налоги и получить дополнительно 138,7 млрд

В Министерстве финансов отмечают, что первый этап постепенного приближения ставок акцизов к минимальным стандартам в ЕС позволит обеспечить дополнительно 16,9 млрд грн поступлений в госбюджет. В частности, пересмотр акцизов с 1 сентября 2024 на табак обеспечит дополнительные поступления 3,8 млрд грн, а акцизов на топливо - 9,8 млрд грн.

Внедрение акцизного налога на сладкие напитки, введенное в подавляющем большинстве стран мира, позволит пополнить бюджет на 3,3 млрд грн.

В Минфине подсчитали, что пересмотр военного сбора и некоторые другие меры позволят мобилизовать на сектор безопасности и обороны дополнительно 121,8 млрд грн.

В частности, предусмотрено:

повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5,0%;

введение военного сбора для юрлиц на общей и упрощенной системе налогообложения 1% дохода;

введение военного сбора для физлиц предпринимателей 1, 2 и 4 группы в размере 5% из двух минимальных зарплат и для 3 группы - 1% от дохода.

Также предусмотрено введение военного сбора на отдельные операции.

В частности, устанавливается военный сбор в размере 5% стоимости банковских металлов при покупке у банков.

Предусмотрен военный сбор в размере 5% от дохода по продаже одного объекта недвижимости за год.

Операторы мобильной связи должны платить военный сбор в размере 5% стоимости услуг мобильной связи.

Во время первой регистрации легковых автомобилей взимается военный сбор в размере 15% стоимости авто (кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству).

Кроме того, предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели, реализующие ювелирные изделия, уплачивают военный сбор в размере 30% стоимости реализованных ювелирных изделий.

Устанавливается обязанность ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по розничной торговле топливом.

Вводится обложение импортным НДС товаров, стоимость которых не превышает 150 евро. При этом не будут облагаться налогом импортные товары, суммарная стоимость которых не превышает 45 евро, для одного получателя - физического лица.

Где государство будет искать еще 361,6 млрд

Значительная часть запланированных дополнительных средств в государственный бюджет на текущий год – это дополнительные поступления от ОВГЗ на 220,1 млрд грн.

Экономия средств по обслуживанию государственного долга и выполнению государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии, позволяет направить на военные нужды еще дополнительно 65,7 млрд грн.

За счет фактического перевыполнения доходов госбюджета в 1 полугодии 2024 года предполагается привлечь в бюджет 75,8 млрд грн, из которых:

налог на прибыль предприятий – 40 млрд грн;

НДС (импортный) – 5,5 млрд грн;

средства, перечисляемые НБУ, – 20,9 млрд грн;

админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения и другие поступления – 9,4 млрд грн.

Следует отметить, что для получения в государственный бюджет вышеуказанных дополнительных ресурсов должны быть приняты Верховной Радой соответствующие изменения в налоговое законодательство и подписаны Президентом Украины.

Ранее в правительстве заявляли о дефиците средств государственного бюджета на финансирование потребностей обороны в 2024 году в сумме около 500 млрд грн. Именно поэтому в правительстве разработали изменения в закон о госбюджете-2024 и налоговый кодекс с предложениями относительно источников увеличения бюджетных поступлений до конца года.

Напомним, до принятия изменений в закон о государственном бюджете и налоговый кодекс общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону – 1,685 трлн гривен.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил расходы на безопасность и оборону основным приоритетом бюджета. Расходы на безопасность и оборону определены на 2025 год на сумму 2,227 трлн гривен из бюджета в 3,956 трлн гривен.