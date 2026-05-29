Прилет по Лукьяновскому рынку в Киеве: в РГА оценили перспективы компенсаций

После российского удара по Лукьяновке в Киеве более 190 человек обратились за материальной помощью. Но компенсации пострадавшим предпринимателям - под вопросом.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил первый заместитель председателя Шевченковской РГА Олег Чуздюк.
По его словам в результате российской атаки официально подтверждена гибель трех человек, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести.
"Подаются очень много людей на компенсацию, в частности 190 человек обратились за помощью, хотя бы базово-материальную помощь в форме 10 тысяч для базовых потребностей", - сообщил Чуздюк.
Кроме того, по его словам, около восьми человек пришлось временно отселить.
Комментируя вопрос восстановления поврежденных торговых объектов, представитель Шевченковской РГА отметил, что субъекты хозяйствования могут воспользоваться государственными программами поддержки и кредитования.
В то же время он обратил внимание, что Лукьяновский рынок может не подпадать под часть программ компенсации, поскольку занимается торговлей, а не производством.
"На уровне государства есть три программы, по которым могут обратиться субъекты хозяйствования. Однако, к сожалению, на мой взгляд, Лукьяновский рынок туда не подпадает, поскольку он не осуществляет производство, он осуществляет торговлю", - пояснил чиновник.
По его словам, предпринимателям прежде всего необходимо максимально зафиксировать все убытки, провести соответствующие экспертизы и подготовить пакет документов для дальнейшего рассмотрения на уровне профильных ведомств.
Напомним, в ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Киев. Одним из наиболее пострадавших районов стала Лукьяновка. В результате атаки прямому попаданию подвергся торгово-развлекательный центр "Квадрат". Здание вспыхнуло, а от части конструкций фактически ничего не осталось.
Также повреждения получили жилой дом, станция метро "Лукьяновская" и Лукьяновский рынок, где в результате пожара были уничтожены торговые киоски.