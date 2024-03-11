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Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения

Фото: Курс доллара до конца года превысит 41 гривну, прогнозируют финансовые аналитики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Инфляция ускорится по сравнению с текущим уровнем примерно в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Курс доллара

По информации НБУ, финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ждали курс 40,29 грн/доллар.

Кроме того, население Украины в феврале ожидало курс 39,84 грн/доллар, а банкиры в январе прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.

Инфляционные ожидания

Финансовые аналитики в марте 2024 года улучшили прогноз по инфляции до 8,1% (в январе - 8,2%).

Население в феврале ожидало инфляцию в 9,3%, а банкиры в январе прогнозировали рост цен 10,4%.

Прогнозы правительства и НБУ

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Сегодня курс доллара находится на уровне 38,40 на межбанке и 38,60 грн/доллар на наличном рынке.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%. Инфляция ускорится только во второй половине года, а до этого рост цен будет умеренным.

По итогам февраля инфляция в Украине упала до минимума с осени 2020 года - 4,3%.

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