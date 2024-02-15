Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков

Курс доллара

По информации НБУ, население Украины в январе ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики - 40,29 грн/доллар.

Инфляция

Инфляционные ожидания продолжают улучшаться. Прогноз населения по росту цен на ближайший год улучшился до 8,7% с 8,8 в декабре.

Кроме того, банкиры в январе инфляцию на уровне 10,4%, а финансовые аналитики - 8,2%.

Прогнозы правительства и НБУ

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%.

Инфляция ускорится только во второй половине года, а до этого рост цен будет умеренным.