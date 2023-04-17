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Что будет с долларом в ближайшее время и до какого уровня может упасть курс: прогноз эксперта

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Украина, Понедельник 17 апреля 2023 11:48
Что будет с долларом в ближайшее время и до какого уровня может упасть курс: прогноз эксперта Фото: курс доллара стабилизируется на уровне 38 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На падение курса доллара по отношению к гривне повлияли несколько факторов. Однако ожидать снижения до официального уровня 36,6 гривен не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.

"Возможно после уровней 38,00-38,50 грн/доллар мы увидим новую волну возврата к 37,00 грн/доллар, но мне кажется, что рынок найдет себя на уровне 38,00 грн/доллар", - сказал он.

По его словам, основные факторы, которые сейчас влияют на курс - это активность аграриев, закрытие игровых онлайн-заведений и дефицит наличной гривны.

Однако Куренный не ожидает, что курс на наличном рынке упадет до официального уровня 36,6 гривен за доллар.

"Это также зависит от курса на межбанке, если там не изменятся пропорции спроса и предложения, то кэш вряд ли упадет ниже 36,70-36,75 грн/доллар, потому что банки будут утилизировать кэш и продавать на межбанке по 36,93-36,9343 грн/доллар, например", - сказал он.

Эксперт отметил и негативный фактор, который может привести к обесцениванию гривны. "Поступают новости, что украинское зерно слишком влияет на цены соседних европейских стран-партнеров, поэтому возможно уменьшение поступления валютной выручки в Украину", - добавил он.

Напомним, курс доллара в начале апреля упал до 37,50 гривен. Однако за последнюю неделю он поднялся свыше 38 гривен и на 17 апреля составляет 38,15 гривен.

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