Что будет, если не уплатить штраф от ТЦК: объяснение Минюста

Как отметили в Минюсте, если лицо получило штраф от ТЦК и не уплатило его, то в отношении такого лица может быть открыто исполнительное производство. Если это произошло, то такое лицо увидит информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства.

В случае, если не уплатить штраф от ТЦК, это может угрожать арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации.

Узнать, открыты ли в отношении лица исполнительные производства непосредственно через АСВП, не посещая при этом соответствующий орган государственной исполнительной службы.

В частности, чтобы узнать о ходе исполнительного производства, следует воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства. Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. Именно в АСИН осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Свободный и безвозмездный доступ к информации автоматизированной системы исполнительного производства обеспечивает Министерство юстиции Украины в сети на своем официальном сайте с помощью индивидуального идентификатора доступа.

Информация содержит сведения также о времени ее размещения.

Поиск информации через вебсайт осуществляется по следующим параметрам:

фамилия имя отчество;

число, месяц, год рождения должника - физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как будут наказывать вовремя не обновивших данные в ТЦК. Также в Минобороны объяснили, почему против продления сроков обновления данных до 150 дней.

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