Что будет, если не уплатить штраф от ТЦК: объяснение Минюста

В Украине в новом законопроекте о мобилизации предусмотрены штрафы, если военнообязанные лица в течение конкретного срока не обновили данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.
Как отметили в Минюсте, если лицо получило штраф от ТЦК и не уплатило его, то в отношении такого лица может быть открыто исполнительное производство. Если это произошло, то такое лицо увидит информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства.
В случае, если не уплатить штраф от ТЦК, это может угрожать арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации.
Узнать, открыты ли в отношении лица исполнительные производства непосредственно через АСВП, не посещая при этом соответствующий орган государственной исполнительной службы.
В частности, чтобы узнать о ходе исполнительного производства, следует воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства. Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. Именно в АСИН осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.
Свободный и безвозмездный доступ к информации автоматизированной системы исполнительного производства обеспечивает Министерство юстиции Украины в сети на своем официальном сайте с помощью индивидуального идентификатора доступа.
Информация содержит сведения также о времени ее размещения.
Поиск информации через вебсайт осуществляется по следующим параметрам:
Ранее РБК-Украина рассказывала, как будут наказывать вовремя не обновивших данные в ТЦК. Также в Минобороны объяснили, почему против продления сроков обновления данных до 150 дней.
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