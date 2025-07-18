Сколько раз можно кипятить воду в чайнике? Ответ, который удивит

Действительно ли повторное кипячение делает воду "мертвой" или даже вредной? Влияет ли количество раз на ее качество и вкус? Эти вопросы волнуют многих, кто заботится о своем здоровье.

РБК-Украина рассказывает, сколько раз безопасно для здоровья кипятить воду в чайнике.

Миф о "мертвой" воде: теряет ли вода свои свойства?

Популярный миф утверждает, что повторное кипячение воды делает ее "мертвой", лишая всех полезных свойств, или даже превращая в опасную. Эта идея часто связана с представлением о "структуре" воды и ее "памяти", что не имеет научного подтверждения.

Вода - это химическое соединение H2O. При кипячении она меняет агрегатное состояние (превращается в пар), но ее химическая формула остается неизменной. Вода не может стать "мертвой" или "жить" в мистическом смысле. Минералы, содержащиеся в воде, не исчезают, а лишь меняют свою концентрацию.

Что происходит с водой при повторном кипячении?

Единственный значительный эффект, который происходит при повторном кипячении воды, - это изменение концентрации минеральных солей и некоторых других соединений.

Увеличение концентрации минералов

Когда вода испаряется (при каждом кипячении), минералы, такие как кальций, магний (образующие накипь), не испаряются вместе с ней. Они остаются в чайнике, и их концентрация в оставшейся воде растет.

Это приводит к образованию накипи на стенках чайника. Сама по себе накипь не является вредной для здоровья при попадании в организм, но она может ухудшить вкус напитков и снизить эффективность чайника, увеличивая время нагрева и расход электроэнергии.

Теоретически, многократное (десятки или сотни раз) кипячение одной и той же воды может привести к такой высокой концентрации минералов, что вода станет горьковатой или будет иметь "неприятный" привкус. Однако, в повседневной жизни, когда мы доливаем свежую воду или используем чайник несколько раз в день, достичь такой критической концентрации практически невозможно.

Удаление кислорода

При кипячении вода теряет растворенный в ней кислород. Это действительно влияет на вкус воды: она может казаться "пресной" или "плоской". Именно поэтому для идеального чая или кофе рекомендуется использовать свежую, только что закипевшую воду.

Хлор и его соединения (для водопроводной воды)

Если вы используете водопроводную воду, она может содержать хлор. При первом кипячении хлор в значительной степени испаряется.

При повторном кипячении, если хлор еще остался, он может вступать в реакцию с органическими веществами в воде, образуя тригалометаны. Однако, их концентрация, как правило, настолько мала, что не представляет серьезной угрозы для здоровья при умеренном употреблении. Фильтрация воды перед кипячением значительно снижает этот риск.

Сколько раз безопасно кипятить воду?

Практически неограниченное количество раз, с учетом вышеупомянутых факторов.

Для большинства людей, которые используют водопроводную или фильтрованную воду, повторное кипячение воды в чайнике несколько раз в день или даже несколько дней подряд не представляет никакой угрозы для здоровья.

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