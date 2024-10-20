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Бронирование работников от мобилизации через "Дію": что следует знать об изменениях

Воскресенье 20 октября 2024 08:00
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Бронирование работников от мобилизации через "Дію": что следует знать об изменениях Фото: Кабмин недавно обновил правила бронирования работников через "Дію" (diia.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в начале октября Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации через "Дію". В частности, внесены изменения в содержание списка касательно сведений о работниках.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Так, если раньше для бронирования работников через "Дію" нужно было подать список, включающий фамилию, имя, отчество военнообязанного и налоговый номер, то теперь в списке также указывается:

  • реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
  • военно-учетная специальность;
  • дата уточнения военно-учетных данных.

В случае положительного результата проверки перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, если такой гражданин:

  • состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
  • уточнил данные о пребывании на военном учете в соответствии с новым комплексным законом о мобилизации;
  • не находится в розыске.

Бронирование от мобилизации

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Впрочем, некоторые военнообязанные могут получить "бронь" от мобилизации.

Бронирование предусматривает временную отсрочку от мобилизации (призыва) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, которые критически важны для обеспечения обороноспособности государства.

Информацию о том, имеет ли "бронь" работник, можно получить у своего работодателя, из электронного кабинета военнообязанного Резерв+ или обратившись в ТЦК.

Также заметим, что при наличии оснований предусмотрена возможность продления срока бронирования. Кроме того, уже долгое время власти работают над вопросом проведения так называемого экономического бронирования. Об этом писало в отдельном материале.

При подготовке материала использовались ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Facebook-страница Черниговского ОТЦК и СП, а также постановление КМУ № 1125.

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