Что будет с экономикой Украины в ближайшие три года: прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,6%. Прогноз не претерпел изменений по сравнению с октябрем прошлого года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

НБУ оценивает рост ВВП Украины в 2023 году на уровне 5,7%.

По прогнозу НБУ, в 2025 году ВВП вырастет на 5,8% (предыдущий прогноз – 6,0%). НБУ также ожидает роста экономики Украины в 2026 году на уровне 4,5%.

Как отметил Пышный, экономика восстанавливалась на протяжении всего прошлого года благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны и мягкой фискальной политике, которая поддерживалась масштабным международным финансированием. В IV квартале рост реального ВВП превысил ожидания прежде всего за счет более высоких урожаев поздних культур и развития альтернативных экспортных путей. Это стало основанием и для улучшения оценки роста реального ВВП в целом за 2023 год - до 5,7%.

Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и дальше, сказал Пышный НБУ прогнозирует, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. Тем не менее, темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

По прогнозу НБУ, в 2025-2026 годах рост экономики ускорится до 4-6% в год благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ.

"В послевоенное время мягкая фискальная политика и дальше будет поддерживать экономику, в то же время дефицит бюджета существенно сократится благодаря укреплению внутренней ресурсной базы", - добавил он.

Прогнозы по экономике Украины

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (из предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

Прогноз правительства Украины о росте реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов и т.д.