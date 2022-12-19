Что будет с экономикой Украины в 2023 году. Есть ли риски для курса гривны и инфляции

Удары российских войск по энергетическим объектам, продолжающиеся уже третий месяц, существенно отразились на экономической ситуации текущего года и ожиданиях на следующий.

Весной падение ВВП прогнозировали на уровне 32-33%. Но экономика показала высокие адаптивные способности в условиях войны, что позволило улучшить ожидания. Однако сейчас, после резкого снижения деловой и производственной активности из-за нехватки электроэнергии, ситуация поменялась и приходится возвращаться к пессимистическому варианту.

Еще в начале декабря первый вице-премьер – министр Юлия Свириденко заявила, что макропрогноз следует откорректировать, поскольку после очередной атаки на энергетическую систему часть предприятий приостановила свою деятельность. Новые атаки, которые случились уже после этого заявления, едва ли позволяют рассчитывать на стабилизацию ситуации.

"Мы как Министерство экономики несколько ухудшили наши перспективы и, к сожалению, вернулись к нашему предыдущему прогнозу: до конца года падение ВВП может составить 32-33%, даже 33,5%", – говорила Свириденко.

Юлия Свириденко (Фото: kmu.gov.ua)

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил вероятность еще более негативных последствий. "Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", – заявил он на экономическом форуме в Париже.

Несмотря на то, что после уже девяти массированных атак на энергосистему, ситуацию удалось немного стабилизировать, она остается достаточно сложной. Повреждено 40% объектов высоковольтной сети, дефицит генерирующих мощностей остается довольно большим и отключений электроэнергии зимой избежать вряд ли удастся, предупредил Шмыгаль.

Между ростом и падением: что ждет экономику

В Национальном банке тоже ждут более глубокого падения экономики в текущем году, по сравнению с октябрьским прогнозом в 32%, и ослабления роста в следующем.

"Даже в нашем базовом, относительно оптимистическом, сценарии рост ВВП (в 2023 году - ред.) будет очень вялым, намного ниже, чем те 4%, которые мы предполагали в нашем октябрьском прогнозе", - заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

При этом базовым сценарием определен самый оптимистический из возможных. По нему предусматривается оперативное восстановление энергетической инфраструктуры и успешная защита таких объектов. Остальные два предусматривают более серьезные разрушения энергосистемы – более глубокое поражение критической инфраструктуры при медленном их восстановлении и масштабные перебои в энергосистеме.

Эксперты группы ICU отмечают большие риски негативных сценариев. "Наш макроэкономический прогноз сейчас тоже базируется на предположениях, которые легли в основу первого сценария НБУ. Но вероятность перехода ко второму или третьему сценарию будет оставаться очень высокой практически в течение всей зимы", – заявил в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы Виталий Ваврищук.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий ожидает более негативный сценарий. "На сегодняшний день я бы ориентировался на предположение, что быстрого восстановления энергетической инфраструктуры не будет, то есть имеющаяся мощность будет где-то на уровне декабря (около 11 ГВт). Это ограничивает экономический "рост" в следующем году уровнем минус 8-10%", - отметил он в комментарии изданию.

Основное внимание правительства и операторов системы передачи и распределения ("Укрэнерго" и облэнерго) сейчас сосредоточено на поиске финансовых и технических ресурсов для оперативного возобновления генерации и поставок электроэнергии.

На восстановление разрушенной энергосистемы выделяют средства США и другие партнеры Украины, в частности, Швейцария – 100 млн долларов, ЕБРР – кредит на 300 млн евро, Нидерланды - грант на 75 млн.

Министр энергетики Герман Галущенко и министр финансов Сергей Марченко (справа) (Фото: kmu.gov.ua)

Буквально на днях на конференции в Париже достигнута договоренность о помощи еще нескольких партнеров в общей сложности на 1 млрд долларов. "Наш результат конференции – около 500 млн долларов грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около 500 млн долларов в товарах, услугах и дополнительных кредитов для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Франция выделит 125 миллионов евро на генераторы, LED-лампы и техническое обслуживание Южноукраинской АЭС. Испания предоставит 163 единицы различного оборудования для подстанций, Канада – 50 осветительных вышек для ремонта энергообъектов в ночное время.

Партнеры Украины прекрасно понимают, что потребность в финансовой помощи может увеличиться, если атаки на энергосистему продолжатся. В МВФ не исключают, что дополнительно нужно будет минимум 1 млрд долларов в месяц. Однако эксперты надеются, что дефицит будет покрыт.

"Что касается дефицита бюджета, то сейчас трудно оценить влияние на экономику (атак на энергообъекты - ред.). Но если не будет длительного блэкаута в крупных городах с отключением отопления на несколько месяцев, то влияние будет умеренным. В крайнем случае НБУ напечатает пару десятков миллиардов гривен в месяц – мы по опыту 2022 года видим, что это не проблема. Но, конечно, лучше получить дополнительные внешние деньги", - считает исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

Ваврищук пока не видит оснований для пересмотра бюджетных показателей. Но если придется корректировать параметры – снижать планы по доходам или увеличивать расходы, то правительство, по его мнению, вероятно, будет просто более активно привлекать ресурсы на внутреннем рынке.

"Текущая версия бюджета предполагает, что инвесторы будут снижать портфель ОВГЗ, однако это очень консервативный прогноз. На практике можно будет достичь полного ролловера (продление срока кредита - ред.) внутренних долгов", - отметил он.

Сохранение дефицита бюджета в первые месяцы 2023 года будет на текущем уровне – в 4-5 млрд долларов в месяц, ожидает Паращий. "Если война закончится летом, то общий дефицит по году может и останется на уровне прогнозов правительства (38 млрд долларов). Но в первой половине года он может составить 24-30 млрд долларов", – отметил эксперт.

Дефицит будет финансироваться за счет внешних поступлений. ЕС и США будут покрывать нехватку средств в 38 млрд долларов регулярными ежемесячными траншами.

Денис Шмыгаль и глава МВФ Кристалина Георгиева (Фото: kmu.gov.ua)

Что будет с курсом гривны и ценами

Из-за неопределенности, переход на плавающий валютный курс в скором времени маловероятен, считает Паращий. "Мое видение – НБУ будет держать официальный курс на уровне 36,6 гривен/доллар в течение всего 2023 года. Пока поступления от международных партнеров (3,5-5 млрд долларов в месяц) будут перекрывать расходы НБУ на валютные интервенции (2-3 млрд долларов в месяц), то нет смысла менять курс", – отметил эксперт.

Говорить о новое снижение официального курса, по его мнению, можно будет лишь, если расходы на валютные интервенции вырастут, и в течение нескольких месяцев будут превышать валютные поступления от партнеров.

Не ожидает изменения курса в скором времени и Ваврищук. Как минимум до конца первого полугодия курс гривны по отношению к доллару будет сохраняться на текущем уровне, считает он. "В дальнейшем НБУ будет учитывать состояние платежного баланса и динамику притока международной помощи”, – отметил эксперт.

Ваврищук считает наиболее вероятным, что во втором полугодии будет корректировка официального курса. "Думаю, будет понижение курса на 10-15%. Не думаю, что по результатам 2023 мы выйдем на средний курс, который заложен в бюджет. Вероятно, гривна будет оставаться дороже, чем планирует правительство (42,2 грн за доллар)", - отметил эксперт.

Кроме того, может несколько увеличиться инфляция, считает Вышлинский. "Темпы инфляции вырастут из-за роста затрат, гривна может немного ослабнуть из-за сокращения экспорта", – допускает он. Противоположная оценка у Ваврищука. Он считает, что инфляция увеличиваться не будет, поскольку правительство изначально в своем прогнозе завысило этот показатель.

"Прогноз инфляции от правительства (28% - ред.) кажется завышенным. Он едва ли не самый пессимистический среди всех опубликованных прогнозов. У меня ожидания, что инфляция будет меньше", – отметил он.

Более четких прогнозов по развитию экономики Украины пока дать практически невозможно. Именно поэтому МВФ и не выделяет кредитных средств, ограничиваясь мониторинговой программой сотрудничества. Но уже после завершения войны ситуация в экономике может кардинально измениться, уверен советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он считает, что за два года Украина сможет выйти на довоенный уровень развития - для этого нужно будет обеспечить рост ВВП на 15% в год. Это, по его мнению, будет возможно, поскольку увеличатся инвестиции для восстановления разрушенных объектов, но уже на технологически новом уровне.