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Новые ракетные удары РФ могут привести к сокращению экономики Украины на 50%, - Шмыгаль

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Киев, Вторник 13 декабря 2022 19:44
Новые ракетные удары РФ могут привести к сокращению экономики Украины на 50%, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Новые ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины могут привести к сокращению экономики страны на 50%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины.

"Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", - заявил премьер-министр Украины.

Ранее Шмыгаль заявил, что страны Запада в рамках конференции анонсировали выделение Украине 1 миллиарда долларов для прохождения зимы.

Кроме того, по словам премьер-министра, украинские власти готовятся к разным сценариям прохождения зимнего периода во время агрессии России. Так, одним из них может быть долгосрочное отсутствие электроэнергии и отопления в некоторых регионах Украины.

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