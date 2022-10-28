Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год

МВФ уже скоро может запустить мониторинговую программу для Украины, но не спешит с финансированием страны. Эксперты же уверены, что деньги – это вопрос времени. Подробнее о переговорах с кредитором – в материале РБК-Украина.

Власти Украины пока не договорились о новой кредитной программе с МВФ. И хотя ранее украинская сторона заявляла о планах заполучить соглашение на 15 млрд долларов, пока о конкретных суммах вопрос вообще не стоит. По крайней мере, сейчас. Ведь стандартные кредитные линии Фонда едва ли подойдут Украине, учитывая полную неопределенность экономической и финансовой ситуации из-за войны. Но это и не значит, что кредитор отвернулся от Киева.

На переговорах в Вене на прошлой неделе стороны договорились о мониторинговой программе SMP, которая в перспективе может перерасти в полноценную – кредитную. Уже в ближайшие недели утверждение программы будет обсуждаться с Советом директоров Фонда. Кроме того, во время SMP МВФ будет выступать своего рода посредником между Украиной и другими донорами, прежде всего США и ЕС.

Что такое SMP? Это неофициальное соглашение между руководством страны и персоналом МВФ для мониторинга экономических действий властей потенциального заемщика. Фактически, эта программа так же как и другие требует одобрения исполнительным советом МВФ, но не предполагает выделение денег, отметил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

"SMP используются в тех случаях, когда страна еще не в состоянии реализовать обычную программу, поддерживаемую МВФ, по причинам, которые могут включать ограниченный институциональный потенциал, внутреннюю нестабильность или нестабильность или отсутствие финансовых гарантий", – говорится в пояснении на сайте МВФ.

Срок программы варьируется в зависимости от прошлого опыта страны и мер, необходимых для стабилизации ситуации в экономике. Обычно SMP длится 9 месяцев, за которые проводится два обзора ситуации. Однако граничные пределы – от 6 до 18 месяцев. Но допускается повтор применения программы.

Министр финансов Сергей Марченко и глава МВФ Кристалина Георгиева (Фото: /www.facebook.com/sergey.marchenko.54)

Сейчас под мониторинг подпадут все параметры, которые обычно отслеживаются при заключении полноценных программам. К примеру, во время переговоров с миссией МВФ в Вене анализировались бюджетные показатели и координация фискальной и монетарной политики. И там было решено отказаться от мер, сокращающих налоговые поступления в бюджет. Впереди еще ряд переговоров для обсуждения других аспектов.

Весь набор рамочных программ, которые использует МВФ, не подходит для экономики стран в состоянии войны, в которых абсолютная неопределенность по ключевым макроэкономическим прогнозам, в частности по долговой нагрузке, устойчивости госдолга.

"Именно поэтому сейчас было решено ввести мониторинговую программу. Но я думаю, что с большой вероятностью можно говорить, что уже в следующем году она перерастет в полноценную. То есть эта SMP станет как бы переходной на этот неопределенный период", – считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

МВФ в данном случае будет выступать как своего рода контрагент между донорами и Украиной, с которым будут вестись переговоры по ключевым позициям.

"Сама программа является очень важным якорем, потому что, если МВФ ставит свое название, то для всех инвесторов это означает, что МВФ верит в эту макроструктуру. И это очень важный сигнал для других доноров о том, что можно финансировать страну", – отметил Рашкован, назвав ее фактически "мостом" для перехода к полноценной программе финансирования.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что SMP в итоге должна будет дать ответ на глобальный вопрос: сколько Украине нужно денег в следующем году, и кто из доноров может их предоставить. "Например, сейчас речь идет о возможных грантах от США по 1,5 миллиарда ежемесячно, от ЕС где-то в таком же объеме. И возможно, если денег не будет хватать, то МВФ будет как-то тоже в этом принимать участие", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Денис Шмыгаль на переговорах с главой МВФ (Фото: https://t.me/Denys_Smyhal)

В МВФ рассчитывают, что мониторинговая программа поможет установить макроэкономические рамки и ключевые краткосрочные политики для Украины на этапе восстановления. "SMP поможет катализировать срочно необходимую поддержку со стороны доноров и проложит путь к конечному переходу к полноценной программе МВФ", – заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на конференции в Берлине, где 25 октября обсуждался вопрос поддержки Украины.

Сейчас же МВФ будет фактически выступать координатором финансовой помощи от других партнеров Украины, прежде всего, США и ЕС, с которыми есть договоренность о выделении 36 млрд долларов в 2023 году. Плюс к этой сумме добавятся вливания от других доноров, в том числе, ЕБРР, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка, которые кроме кредитов, планируют выделять и грантовые средства, что на данном этапе для Украины более выгодно.

"Если у нас будет по 18 млрд от США и ЕС (по 1,5 млрд в месяц), плюс более масштабное финансирование от ЕБРР, ВБ, Европейского инвестбанка, то вопрос с финансированием более-менее будет решен. Обещанной помощи, если она будет поступать вовремя, уже достаточно, чтобы резервы НБУ в течение следующего года оставались на комфортном уровне. А вот в части финансирования дефицита потребность может вырасти, если реализуется негативный сценарий с работой энергетической инфраструктуры", – отметил Ваврищук.

Кстати, на днях в ЕБРР заявили, что в 2022 году выделили Украине 1 млрд евро и намерен утроить эту цифру к концу 2023 года. Средства будут предназначены на поддержку энергетической и продовольственной безопасности, восстановление железнодорожных путей, инфраструктуры и поддержку фармацевтической промышленности.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский считает, что новой программой МВФ фактически устанавливает устойчивый диалог между Украиной и другими донорами. "Фактически программа будет давать оценку потребностей и макрополитики для принятия решений о выделении грантовых средств от США и Евросоюза", - отметил эксперт.

В МВФ откровенно признают, что причина финансовых проблем – исключительно война. И ее завершение, по словам Кристалины Георгиевой, повлияет не только на Украину, но и на перспективу развития всей мировой экономики. "Мы должны работать вместе, чтобы ограничить ущерб от этих потрясений, особенно для наиболее уязвимых стран и людей", - заявила она на конференции в Берлине.

Для Украины поддержка сейчас крайне важна, поскольку страна практически "опустошена войной на фоне пандемии". "Мы должны поддержать происходящий в стране переход от чрезвычайной фазы управления экономикой к фазе восстановления, а также подготовить почву для успешного восстановления динамичной и конкурентоспособной экономики", – сказала Георгиева.

Жертвы ракетных обстрелов РФ

Пока финансовая поддержка Украины идет частично за счет грантов и кредитов. В 2022 году было выделено в общей сложности 35 млрд долларов. От МВФ – два транша в 1,4 и 1,3 млрд долларов и 2,2 млрд через управляемый счет для поддержки Украины. В целом это поддержало экономику и позволит ей ожидаемо развиваться до конца текущего года.

Но объемы финансирования могут увеличиться, отчасти из-за продолжающихся массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Если сейчас, по оценкам МВФ, Украине ежемесячно нужно от 3 до 4 млрд долларов, то из-за новых разрушений украинской инфраструктуры сумма может возрасти до 5 млрд долларов, отмечают в МВФ.

"Когда мы включаем дополнительное финансирование для увеличения импорта газа и некоторого ремонта критической инфраструктуры, мы быстро достигаем 4 млрд долларов в месяц. Недавние ракетные атаки, которые явно нанесли гораздо больший ущерб, не только подтверждают правильность этих оценок, но и заставляют нас рассматривать верхний предел в 5 миллиардов долларов", - отметила глава МВФ.

Переговоры с МВФ (Фото: https://t.me/Denys_Smyhal)

По оценкам Всемирного банка, общий ущерб Украины из-за войны уже оценивается в 97 миллиардов долларов, при этом наиболее пострадавшие сектора – жилищный и транспортный. По оценкам украинских экспертов, отметили в МВФ, цифра ущерба уже достигает 130 млрд долларов. Помимо ущерба, ВБ оценивает общие потребности в реконструкции на 349 млрд долларов.

"Это действительно ошеломляющие цифры – они намного превышают годовой ВВП Украины в 200 миллиардов долларов в 2021 году, до вторжения России", – отметила Георгиева.

Пока о сроках финансирования напрямую по линии МВФ в Вашингтоне не говорят. Чтобы поднимать вопрос о новой, именно кредитной программе с МВФ необходимо понимание перспективы завершения войны, и, соответственно, начала восстановление экономики.

Любая из программ МВФ нацелена прежде всего на то, чтобы вернуть экономику на путь устойчивого восстановления. Суть в том, отмечает Ваврищук, чтобы после завершения программы экономика могла продолжить развитие без внешней помощи. Но сейчас для Украины такая перспектива пока не просматривается. Поэтому все программы финансовой помощи до тех пор, пока ситуация кардинально не поменяется, будут пока направлены исключительно на поддержку жизнеспособности страны.

Однако, по мнению Рашкована, до конца текущего года мониторинговая программа будут утверждена, и в начале 2023 года появится возможность говорить о новой программе.

Тем временем в правительстве также рассчитывают на создание до конца года новой платформы – финансового "Рамштайна". Это может быть по аналогии с конференций министров обороны в формате "Рамштайн", но в данном случае речь будет идти о координации с партнерами по вопросам финансовой поддержки.