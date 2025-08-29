Что американцы думают о войне, помощи Украине и сделках Трампа с Путиным: опрос Gallup

Этот скепсис присутствует среди всех основных политических групп в США. Однако республиканцы (57%) менее пессимистичны, чем демократы (78%) и независимые (69%).



Война как тупик в глазах американцев

Большинство американцев продолжают видеть войну как тупиковую ситуацию. 66% считают, что ни одна из сторон не побеждает, 23% полагают, что выигрывает Россия, и лишь 10% видят Украину победителем.

Опрос Gallup проводился с 1 по 15 августа, еще до встреч президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным 15 августа и Владимиром Зеленским 18 августа. После этого Трамп заявил, что хотел бы организовать совместную встречу Путина и Зеленского, однако пока официальных заявлений не последовало.

Опасения по поводу условий возможной сделке

Еще до этих встреч 26% американцев были очень обеспокоены и 52% несколько обеспокоены тем, что США и союзники не смогут договориться о завершении войны.



Многие также сомневаются в справедливости возможных условий соглашения. 37% очень обеспокоены и 36% несколько обеспокоены, что мирное соглашение окажется слишком выгодным для России. При этом 57% очень обеспокоены и 30% несколько обеспокоены тем, что Москва нарушит условия любого достигнутого соглашения.

Поддержка Украины и разногласия по стратегиям

Небольшое большинство (52%) хотят, чтобы Вашингтон продолжал поддерживать Украину в возвращении утраченных территорий, даже если это продлит войну. 45% выступают за скорейшее окончание конфликта, даже если Киеву придется уступить часть земель.



В начале войны две трети американцев поддерживали идею помощи Украине "до победного конца". Сегодня таких меньше, но эта точка зрения остается преобладающей, за исключением опроса декабря 2024 года, когда мнения разделились поровну.

Оценка действий США

Относительное большинство (46%) американцев считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины. Это рекордный показатель, равный мартовскому. Остальные разделились почти поровну: 25% думают, что помощи слишком много, а 27% считают ее достаточной.



Как отмечают социологи, встречи Трампа с Путиным и Зеленским усилили давление на Белый дом в вопросе поиска мира. Но ощутимого прогресса нет, и боевые действия продолжаются. Смена администрации от прозападного Байдена к более скептичному Трампу усилила ощущение, что Вашингтон поддерживает Киев недостаточно.